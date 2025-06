L'Inter ha un nuovo bomber e in molti, ormai, non ci speravano più.

I nerazzurri hanno trovato l’alternativa perfetta a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

L’Inter vola agli ottavi del Mondiale per Club, dove incontrerà il club brasiliano del Fluminense. I nerazzurri voglio i quarti e candidarsi alla vittoria finale del torneo, spazzando via gli incubi della finale di Champions League di poco più di un mese fa.

Con il passaggio del girone, l’Inter ha incassato 12,5milioni di dollari, a cui vanno aggiunti i 24milioni legati alla sola partecipazioni, per un bottino che supererebbe i 35milioni di dollari (quasi 32milioni di euro). In caso di vittoria contro i brasiliani e approdo ai quarti, incasserebbero 6,9milioni di dollari. Il bottino finale del torneo, in caso di vittoria, si aggirerebbe intorno ai 130milioni di euro, una cifra che potrebbe essere subito rinvestita sul mercato da Marotta.

Inter: il mercato e il colpo (in casa)

Mister Chivu, in questa prima parte del torneo, sta cercando di mettere alla prova i giovanissimi del gruppo. E due nomi hanno fin qui convinto società e tifosi: si tratta di Valentin Carboni e di Francesco Pio Esposito. Una notizia che sta cambiando i piani di mercato di Marotta che deve anche fare i conti con l’addio di Arnautovic e, quasi certamente, con quello di Taremi. L’attacco iraniano ha deluso le aspettative e potrebbe essere ceduto. Anche Sebastiano Esposito, fratello di Francesco Pio, sarà ceduto ma in prestito, in modo da potergli dare la possibilità di crescere. Per lui, possibile approdo a Cremona.

L’idea di far restare ad Appiano Gentile Carboni ed Esposito piace molto a Chivu, desideroso di mettere in piedi una squadra giovane e affamata. I due, talentuosi 2005, potrebbero far molto comodo agli schemi del mister rumeno. Anche se molto diversi, sia Carboni che Esposito potrebbero essere una validissima alternativa a Lautaro Martinez e Thuram. Servirà però un altro innesto: molto probabilmente si tratterà di Bonny, attaccante del Parma che tanto bene ha fatto in Emilia proprio sotto la guida di Chivu. Prezzo di chiusura vicino ai 25milioni di euro.

L’Inter è già intervenuta sul mercato per rinforzare gli altri reparti della squadra. Nelle scorse settimane sono stati annunciati Sucic – centrocampista croato classe 2003 – e Luis Enrique, classe 2001. Al momento, poi, interessato due profili: Nico Paz, che molto probabilmente non tornerà a Madrid dopo il prestito del Como, e l’attaccante Hojlund, dato in uscita dal Manchester United in caso di arrivo di Gyokeres dallo Sporting.