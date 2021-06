Colpevole d’innocenza/ Su Rete 4 il film con Ashley Judd (oggi, 5 giugno)

Colpevole d’innocenza andràin onda oggi, 5 giugno, sul canale televisivo di Mediaset Rete 4, in prima serata, alle ore 21:20. Si tratta di un film che ha debuttato al cinema durante l’anno 1999 e che appartiene al genere thriller. Il regista di questa pellicola è Bruce Beresford, mentre la sceneggiatura è stata scritta a quattro mani dai professionisti del settore David Weisberg e Douglas Cook. All’interno del cast del film sono presenti diversi attori molto importanti come Ashley Judd, che veste i panni della protagonista, Tommy Lee Jones, Bruce Greenwood, Annabeth Gish, Ed Evanko, Michelle Stanford e Roma Maffia. La fotografia di quest’opera è stata curata da Peter James mentre le musiche sono state realizzate dal compositore e maestro Normand Colbeil.

Colpevole d’innocenza, Trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Colpevole d’innocenza. Nick Parsons e Libby sono una coppia benestante che vive a Whidbey Island. La loro è una vita spensierata e i due si vogliono molto bene. Inoltre, entrambi amano prendersi cura di Matthew, il loro piccolo di 4 anni. Un giorno, siccome sa che la moglie lo desidera tanto, Nick decide di prendere in prestito la barca a vela di un amico. Il suo obiettivo è quello di passare un weekend romantico e tranquillo in mezzo alle acque dell’oceano con l’adorata moglie.

Per questa ragione, i due coniugi affidano Matthew ad una coppia di amici e decidono di partire verso l’orizzonte. Tutto sembra procedere per il meglio, ma durante una notte, Libby avverte qualcosa che non va. Difatti, svegliandosi improvvisamente, si ritrova completamente coperta di sangue. In uno stato di shock, la donna cerca di ricostruire gli eventi cercando indizi sulla barca. Tuttavia, riesce soltanto a trovare un coltello sporco. Non ci sono tracce di suo marito, letteralmente sparito nel nulla. Proprio in quel momento poi, la nave viene abbordata da una vedetta della guardia costiera. A questo punto, Libby dovrà dimostrare di essere innocente e dovrà riuscire anche a scoprire cosa sia accaduto al suo adorato marito. I colpi di scena ai quali assisterà la faranno dubitare di tutto, ma alla fine Libby sarà decisa a svelare la verità.

