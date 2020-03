Colpevole d’innocenza/ Video, su Rete 4 il film con Ashley Judd (oggi, 1 marzo 2020)

Colpevole d’innocenza va in onda su Rete 4 per la prima serata di oggi, domenica 1 marzo, a partire dalle ore 21:25. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1999 con la regia di Bruce Beresford mentre il soggetto e la sceneggiatura sono frutto del lavoro di Douglas Cook e David Weisberg. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Normand Corbeil, il montaggio è stato realizzato da Mark Warner e il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Peter James. Nel cast sono presenti Tommy Lee Jones, Bruce Greenwood, Ashley Judd, Annabeth Gish, Jay Brazeau e John Maclaren.

Colpevole d’innocenza, la trama del film

Ecco la trama di Colpevole d’innocenza. Nick ed Elizabeth sono una coppia felicemente sposata che vive in una bellissima casa sulla spiaggia insieme al loro figlio di 4 anni dd una baby-sitter di nome Angela che peraltro si occupa di tutte le faccende domestiche. Portano avanti un’esistenza felice spesso scandita da impegni di volontariato. Per via dei tanti impegni decidono di prendersi e dedicarsi un intero fine settimana magari con una bellissima escursione marina con una barca a vela. Il figlio viene lasciato alla baby-sitter mentre la coppia parte alla volta di questa esperienza all’insegna del romanticismo e dell’amore. Durante la notte la donna si sveglia di soprassalto accorgendosi della presenza di tanto sangue e soprattutto dell’assenza del marito.

La donna preoccupata inizia a seguire le tracce di sangue arrivando a trovare per terra un coltello insanguinato che evidentemente raccoglie. Qualche istante più tardi viene intercettata dalla guardia costiera che naturalmente la trova con il coltello in mano e che quindi la scorta fino alla costa. Nonostante il cadavere del marito non venga mai trovato le autorità che si occupano delle indagini non riescono a trovare delle tracce che possano dare conferma alla versione che la stessa Elizabeth fornisce. A questo punto dopo un processo, la donna viene condannata a 8 anni di reclusione per il presunto assassinio del marito. Prima di essere costretta a scontare questa ingiusta detenzione Elizabeth si rivolge ad Angela chiedendole la cortesia di prendersi cura del bambino fino a che non sia terminata la reclusione.

In effetti Angela si dimostra molto affettuosa e spesso e volentieri porta il bambino a trovare all’interno del carcere la sua mamma. Ad un certo punto le visite smettono improvvisamente e soprattutto Elizabeth non riesce a rintracciare la stessa donna. Grazie all’aiuto del suo avvocato riesce a scoprire che Angela si è trasferita a San Francisco e quindi la contatta riuscendo a sentire per telefono la voce del figlio che chiama il papà. Insomma Elizabeth scopre la macchinazione messa in atto nei suoi confronti dal marito con il supporto di Angela e quindi decide di vendicarsi a proprio modo per ottenere giustizia.

