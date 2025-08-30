Cosa vedremo nelle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne? Ecco tutte le anticipazioni.

Uomini e Donne tornerà ufficialmente in onda lunedì 22 settembre 2025 e, sin dalla prima puntata, non mancheranno le sorprese come svelano le anticipazioni delle registrazioni pubblicate da Lorenzo Pugnaloni. Le prime arriveranno dal trono classico con la presentazione dei nuovi tronisti: il pubblico, così, sin dalle prime puntate, conoscerà Flavio Ubirti e Cristiana Anania. Oltre ai video di presentazione, il pubblico conoscerà anche i corteggiatori e le corteggiatrici che hanno accettato di partecipare all’appuntamento al buio.

Mario Cusitore fuori da Uomini e Donne/ Arriva l'appello dei fan: "Manchi"

Nel corso delle successive puntate della prima settimana di programmazione di Uomini e Donne, inoltre, ci saranno le prime eliminazioni da parte dei tronisti e le prime esterne. Grande spazio, tuttavia, sarà riservato soprattutto al trono over con confronti e prime discussioni.

Anticipazioni Uomini e Donne: Gemma Galgani grande protagonista

Grande protagonista delle prime puntate della nuova stagione di Uomini e Donne sarà indubbiamente Gemma Galgani che si accomoderà al centro dello studio per un confronto con Arcangelo e Marina. Non mancheranno le discussioni con il cavaliere che, nel corso dell’estate, ha rilasciato un’intervista spiegando che avrebbe preso un caffè con Gemma e con Tina Cipollari. La dama, tuttavia, conoscerà anche due cavalieri che resteranno in trasmissione e con uno di essi Tina si scontrerà.

Alessio Pili Stella, il messaggio dopo il ritorno a Uomini e Donne/ "E poi ci sono quei segreti..."

Non mancheranno, poi, i confronti. Il primo sarà quello tra Rosanna Siino e Giuseppe Molonia. Tra i due, la storia è finita e Rosanna annuncerà di voler restare in trasmissione. Giuseppe, invece, annuncerà di avere una nuova fidanzata. Confronto, poi, anche tra Gloria Nicoletti, tornata in trasmissione, e Guido. Torneranno come ospiti, poi, anche Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone con il loro piccolo.