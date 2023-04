Colpito allo sterno dal dischetto durante match hockey/ Bimbo di 10 anni gravissimo

Una vicenda drammatica quella che ci giunge da Bolzano e precisamente da una sfida di hockey fra i ragazzini della Foxes Academy. Come riportato dai tutti i principali siti online in queste ultime ore, compresi i colleghi di Fanpage, un giocatore di hockey della formazione Under 11-12 è stato vittima di un incidente gravissimo durante l’ultima sfida giocata in occasione di un torneo giovanile organizzato alla Meranarena di Merano. Secondo quanto riportato da VideoBolzano 33, nel corso di un’azione di gioco un giovane di soli 10 anni è stato colpito al petto in maniera fortuita ma molto violenta, dal dischetto di gioco.

Un impatto devastante che ha mandato subito in arresto cardiocircolatorio lo stesso giovane giocatore. Il bimbo è stato soccorso in tempo zero sulla pista da hockey, e dopo le prime cure è stato trasferito su un’ambulanza e quindi portato in codice rosso presso l’ospedale di Bolzano. Qui il giovane giocatore di hockey è stato ulteriormente visitato dopo di che l’equipe sanitaria ha optato per il trasferimento presso l’ospedale San Maurizio. Una volta giunto nel nuovo nosocomio il piccolo ferito è stato sottoposto ad un trattamento di ipotermia terapeutica.

BIMBO DI 10 ANNI COLPITO ALLO STERNO DA DISCHETTO: SOTTOPOSTO A IPOTERMIA TERAPEUTICA

Si tratta di una procedura, specifica Fanpage, con cui viene ridotta la temperatura del corpo per cercare di minimizzare o per lo meno di ridurre, i danni eventuali che sono stati provocati al cervello. Al momento non si conoscono le condizioni fisiche del piccolo giocatore di hockey ma lo stesso è ricoverato presso l’ospedale in prognosi riservata.

La speranza ovviamente è che lo stesso possa superare questo doloroso trauma e possa rimettersi quanto prima. Il colpo deve essere stato violentissimo al punto da mandare subito in arresto il giovane, e solo l’intervento tempestivo dei sanitari, presenti al palazzetto di Bolzano, così come da legge ad ogni manifestazione sportiva, ha scongiurato il peggio.

