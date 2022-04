“Colpito da infarto, salvato da Mara Venier”/ Stefano Magnanensi (Domenica In) “Lei…”

Stefano Magnanensi, direttore d’orchestra di “Domenica In”, ha parlato del suo rapporto speciale con la conduttrice del programma, Mara Venier, con la quale è in estrema e totale sintonia. Addirittura, dal passato del maestro emerge un aneddoto drammatico, che consente di comprendere quale sia il livello di complicità e di stima all’interno del loro rapporto di amicizia.

Come ha rivelato lo stesso Stefano Magnanensi sulle colonne del settimanale “Nuovo Tv”, “dopo aver avuto un infarto mi stavo riprendendo e lei mi ha aspettato. Ha fatto bene al mio cuore”. Insomma, si può davvero dire che zia Mara abbia contribuito in qualche modo a salvare la vita di Magnanensi, il quale ha rivelato di essere stato colpito da un grave malore che ha messo a repentaglio la sua esistenza e, a seguito di esso, ha avuto modo di recuperare grazie alla comprensione e alla vicinanza della Venier, che ha inteso attendere il suo ritorno e ha insistito affinché questo avvenisse con la dovuta calma, soltanto dopo avere ottenuto il via libera dei medici. Mara Venier, peraltro, è stata recentemente accanto al direttore d’orchestra, in seguito alla scomparsa della sua amata madre.

STEFANO MAGNANENSI: “MARA VENIER È STRAORDINARIA, SA COSA VUOLE”

Nel prosieguo della sua chiacchierata con i colleghi di “Nuovo Tv”, Stefano Magnanensi, a proposito di Mara Venier, ha sottolineato che si tratta di una professionista straordinaria e molto precisa, che ha le idee decisamente chiare su ciò che vuole e fa di tutto per ottenerlo. Nel futuro di Magnanensi e di Mara Venier c’è un’altra stagione di “Domenica In” insieme? Al momento non è dato saperlo, anche se, con una nuova edizione nelle vesti di conduttrice, la zia d’Italia straccerebbe ogni record e diverrebbe la più presente di sempre al timone del programma.

Intanto, Stefano Magnanensi ha confessato a “Nuovo Tv” di vivere alla giornata, senza fare progetti a lunga scadenza. Vive in maniera precaria, senza certezze, sorte condivisa con molti protagonisti del mondo dello spettacolo, anche se pare scontata la sua riconferma nel ruolo attualmente ricoperto, così come è sostanzialmente certa la conferma di Mara Venier a “Domenica In”.











