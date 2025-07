Giovedì dieci luglio andrà in onda, in prima serata su Rai Tre, alle ore ventuno e venti, il thriller dal titolo Tiro di dadi. Si tratta di un progetto francese del ventiquattro con la regia di Yvan Attal, cineasta che aveva esordito dietro la macchina da presa con Mia moglie è un’attrice (duemilauno).

Attal è anche uno dei protagonisti, oltre a Marie-Josée Croze, Alma Jodorowski, Maïwenn, Guillaume Canet, Vittorio Belmondo e Michaël Erpelding.

La trama del film Tiro di dadi: due amici antitetici e una tragedia all’orizzonte

Tiro di dadi racconta la storia di Matteo e Vincenzo, due grandi amici e soci d’affari. Il primo è un uomo riservato, metodico e apparentemente soddisfatto della propria quotidianità, che proprio grazie all’estro del suo amico di vecchia data Vincenzo riesce ad avere grande successo in campo professionale.

Vincenzo, però, è anche un incallito casanova, spesso coinvolto in relazioni extraconiugali. Quando Vincenzo chiede a Matteo di coprire l’ennesima scappatella con Giulietta, una giovane donna affascinante e misteriosa, qualcosa si incrina tra i due.

Matteo, in un primo momento riluttante, decide di incontrare la donna per conto dell’amico… ma inaspettatamente finisce per innamorarsi di lei! Giulietta rappresenta per lui tutto ciò che la sua vita non è: passione, rischio, libertà.

Il sentimento che prova si trasforma presto in ossessione. Giulietta, però, non ricambia e Matteo, ferito nell’orgoglio e nel cuore, inizia a perdere il controllo. La situazione diventerà sempre più drammatica, fino a sfociare in un gesto estremo che cambierà per sempre le loro vite.

