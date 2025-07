E' la città più bella d'Europa ed è italiana. Arriva la classifica definitiva e vede nella top anche altre due città italiane.

È italiana la città più bella d’Europa secondo il sondaggio 2025 di Travel + Leisure: nella top 25 mondiale ci sono anche altre due città italiane.

Ogni anno c’è grande attesa per conoscere i risultati dei “World’s Best Awards”, il sondaggio globale condotto dal prestigioso magazine americano Travel + Leisure, che chiede ai suoi lettori di votare le destinazioni più affascinanti al mondo.

Un appuntamento fisso per appassionati di viaggi e addetti ai lavori, capace di influenzare rotte turistiche e tendenze internazionali. E anche stavolta, l’Europa ha saputo regalare emozioni forti.

La città più bella d’Europa appartiene all’Italia

C’è una novità che fa particolarmente piacere, soprattutto a chi ama l’Italia: la città che si è guadagnata il titolo di più bella d’Europa è proprio una nostra eccellenza, un luogo che da secoli incanta il mondo con il suo patrimonio e la sua bellezza senza tempo.

Infatti, tra capitali storiche, mete glamour e città d’arte celebrate ovunque, ad avere la meglio è stata Firenze. Il capoluogo toscano ha sbaragliato la concorrenza, conquistando i lettori per la sua capacità di combinare in modo armonico cultura, accoglienza e tradizione. Una città che riesce a sorprendere ogni volta, pur rimanendo fedele a se stessa.

Nelle motivazioni espresse dai votanti, spiccano frasi che raccontano tutto l’amore per questa perla italiana: “L’architettura è bellissima, la gente è cordiale e il cibo è fantastico”. Tre aspetti che, da soli, bastano a spiegare il perché di questo successo.

Firenze è riuscita ancora una volta a imporsi come un simbolo, una meta che mette d’accordo tutti, dagli appassionati di arte rinascimentale agli amanti del buon vivere. Camminare per le sue strade significa entrare in un museo a cielo aperto, ma anche godersi il ritmo lento di una città che sa ancora dare importanza ai dettagli. E forse è proprio questo che la rende diversa dalle altre: il modo in cui riesce a essere autentica, senza mai perdere il suo spirito.

Non è un caso, del resto, che l’Italia abbia piazzato ben tre città nella top 25 mondiale. Oltre a Firenze, che guida la classifica europea, ci sono anche Roma, eterna e sempre affascinante, e Siena, elegante e raccolta, amatissima da chi cerca un’esperienza più intima e profonda. Segno che il nostro Paese, pur tra mille difficoltà, continua a esercitare un richiamo fortissimo sul pubblico internazionale.

La vittoria di Firenze non è solo un orgoglio per la Toscana, ma per l’intera Italia. È la dimostrazione che la bellezza, quella vera, resiste al tempo e ai cambiamenti, continua ad attrarre e a emozionare. E che a volte, per trovare la città più bella d’Europa, basta guardarsi intorno.