Colpo di stato Mali/ Militari sequestrano presidente e premier: portati in una base

Nuovo colpo di stato da parte dei militari in Mali: l’esercito, scontento per la costituzione del nuovo governo, annunciato poche ore prima dalle autorità di transizione, ha rimosso con la forza il presidente eletto Bah Ndaw, e il primo ministro Moctar Ouane, portati entrambi in una base militare situata in quel di Bamako, a Kati. Un alto funzionario militareha fatto sapere che “il presidente e il primo ministro sono qui a Kati per questioni che li riguardano”, notizia poi confermata anche da un funzionario del governo.

La base militare dove i due capi dell’esecutivo di transizione sono stati trasferiti è il cuore dell’apparato militare maliano, come riferisce l’edizione online di SkyTg24, e lo scorso 18 agosto 2020 nella stessa base era stato portato con forza un altro presidente eletto Ibrahim Boubacar Keïta, costretto dai colonnelli golpisti ad annunciare le dimissioni. Prima di essere stato prelevato il premier Ouane aveva riferito all’agenzia di stampa Afp che gli uomini del colonnello Assimi Goita, il vicepresidente, lo avevano trasferito a casa del presidente, poi la conversazione si era interrotta e di conseguenza non erano emersi ulteriori dettagli.

COLPO DI STATO IN MALI: REFERENDUM ED ELEZIONI A RISCHIO

Un colpo di stato avvenuto a poche ore dall’annuncio del nuovo esecutivo, avvenuto proprio nella giornata di ieri, lunedì 24 maggio. Il 14 maggio scorso il governo di transizione del Mali si era impegnato nella costituzione di un nuovo esecutivo che non avesse al suo interno una maggioranza militare e che potesse realizzare riforme in tempi rapidi. Peccato però che anche nell’ultimo governo l’esercito abbia continuato a ricoprire incarichi strategici, così come già accaduto nella precedente amministrazione, leggasi i ministeri della Difesa, della Sicurezza, dell’Amministrazione territoriale e della Riconciliazione nazionale. Il prossimo 31 ottobre si terrà il referendum costituzionale in Mali, mentre le elezioni saranno a febbraio 2022, ma questo clima incandescente rischia di compromettere l’intero progetto. Sono attesi aggiornamenti nelle prossime ore.

