Colpo grosso al drago rosso, Italia 1/ Un film che mescola azione e commedia

Colpo grosso al drago rosso va in onda oggi, sabato 2 ottobre, su Italia 1. Questa pellicola verrà trasmessa in TV alle ore 16:20. Si tratta di un film che mescola commedia e azione e ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2001. Questo film è stato diretto da Brett Ratner mentre la sceneggiatura è stata scritta da Jeff Nathanson.

All’interno del cast del film ci sono numerosi attori famosi di Hollywood come Chris Tucker, la star Jackie Chan, John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez, Don Cheadle, Alan King e Harris Yulin. Le musiche di questo film sono state realizzate dal compositore Lalo Schifrin mentre la fotografia è stata messa a punto da Matthew F. Leonetti.

Colpo grosso al drago rosso, la trama del film

Leggiamo la trama di Colpo grosso al drago rosso. Lee e Carter dopo gli eventi del primo film hanno deciso di concedersi una meritata vacanza. Per questa ragione, si recano ad Hong Kong, patria di Lee e decidono di rilassarsi dai loro incarichi di detective. Tutto sembra andare per il verso giusto, quando il lavoro li raggiunge mentre sono in totale relax. Difatti, i due vengono a sapere che un ordigno è esploso nell’ambasciata americana. In quest’attentato, sono morti ben due poliziotti. Non si tratta di due agenti comuni, bensì di due poliziotti che stavano indagando su un caso di banconote false. Carter non vuole farsi coinvolgere in questo caso. Difatti, pensa solo a rilassarsi e non crede che possa far bene ad entrambi addentrarsi in quest’indagine. Lee invece, sospetta qualcosa di losco e vuole andare fino in fondo alla faccenda.

Per questa ragione, dopo qualche momento passato a convincere il collega, i due si mettono a lavoro per risolvere il mistero. A poco a poco, i due abili e strampalati detective riescono a far luce sull’attentato. Il loro scopo è quello di risalire agli eventuali terroristi che hanno compiuto un atto così ignobile. I sospetti poi, ricadono su Ricky Tan. Quest’uomo era un amico del padre di Lee, ma nel corso del tempo ha ottenuto una feroce scalata al potere, diventando un capo della mafia cinese. Ma sarà davvero lui il colpevole? I due detective si impegneranno a fondo per consegnare alla giustizia chi deve pagare per la vita dei due poliziotti.



