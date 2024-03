Colpo Grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2/ Sequel con Jackie Chan, in onda oggi, domenica 10 marzo 2024

Colpo Grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2, diretto da Brett Ratner

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede, per il pomeriggio di domenica 10 marzo, a partire dalle ore 14,30, la messa in onda dell’action comedy Colpo Grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2001 ed è il sequel del fortunato Rush Hour – Due mine vaganti (1998). Il film è una co-produzione tra Hong Kong e gli Stati Uniti d’America e ha visto in prima linea delle case cinematografiche importanti come la New Line Cinema, mentre la distribuzione in Italia è stata curata da Eagle Pictures.

La regia è stata curata da Brett Ratner che aveva diretto anche il primo capitolo. Ratner girerà poi il prequel de Il silenzio degli innocenti, ovvero Red Dragon (2002). Il soggetto è stato scritto da Ros LaManna mentre la sceneggiatura porta la firma di Jeff Nathanson. Il montaggio è stato realizzato da Mark Helfrich, le musiche della colonna sonora sono di Lalo Schifrin mentre i costumi di scena sono stati realizzati da Rita Ryack.

In questo secondo episodio, torna protagonista l’inossidabile coppia composta da Jackie Chan e Chris Tucker. Completano il cast John Lone, Zhang Ziyi, Roselyn Sanchez e Don Cheadle.

La trama del film Colpo Grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2: una vacanza movimentata per Carter e Lee

In Colpo Grosso al Drago Rosso – Rush Hour 2, i detective della polizia americana Carter e Lee decidono di organizzare un periodo di meritata vacanza e scelgono come meta preferita la città di Hong Kong. Tuttavia quello che doveva essere un tranquillo periodo di assoluto riposo in realtà richiede un ulteriore stress fisico e psicologico. Durante la loro permanenza, avviene infatti qualcosa di grave: all’interno dell’ambasciata americana viene fatto esplodere un ordigno.

Nella violenta deflagrazione perdono la vita due poliziotti che stavano portando avanti delle importanti indagini per risalire ai responsabili dell’introduzione negli USA di un ingente quantitativo di dollari falsi. Non riuscendo a mantenersi estraneo all’evento, il detective Lee decide di voler far luce sull’accaduto e si occupa di indagini parallele. Carter vorrebbe invece godersi la vacanza, ma alla fine si farà trascinare anche lui nelle indagini che risulteranno estremamente pericolose.

La vicenda è molto complicata e articolata anche perché il principale indiziato risulta essere un certo Ricky Tan che in passato era stato un compagno di lavoro del papà del’ispettore Lee. Tuttavia, l’uomo negli ultimi anni, ha cambiato completamente stile di vita ed è passato dall’altra parte, diventando un pezzo grosso della mafia cinese. Dunque per il detective le indagini assumeranno una valenza ancora più importante perché si ritroverà a fare i conti con una persona che è stata molto importante per la sua infanzia…

