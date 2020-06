Colpo Grosso al Drago Rosso/ Su 20 il film con Jackie Chan e Chris Tucker

Colpo Grosso al Drago Rosso, il più famoso film d’arti marziali con Jackie Chan, andrà in onda su Canale 20 alle ore 21.00 di oggi, 27 giugno 2020. Il palinsesto si arricchisce così di una pellicola perfetta per chi ama i film d’azione conditi con un pizzico di humor. Conosciuto anche con il titolo originale Rush Hour, la pellicola è stata girata negli states e realizzata nel 1998. Il film è il primo di una piccola saga composta da tre capitoli, usciti rispettivamente nel 1998, 2001 e 2007. Prodotta da un team di produttori cinematografici internazionali, la regia porta la firma di Brett Rattner. Sceneggiato da Ross LaManna e Jim Kouf, la colonna sonora è stata invece affidata ad alcuni artisti di fama mondiale tra cui spicca il nome di Michael Jackson. Le luci della pellicola sono state invece firmate dal direttore della fotografia Phil Meheux. Al cast della pellicola va di certo il merito di aver conquistato il grande pubblico. Jackie Chan e Chris Tucker sono infatti gli attori protagonisti, all’epoca già conosciuti e molto amati e con loro hanno calcato le scene gli attori Ken Leung, Tom Wilkinson, Tzi Ma e Elizabeth Pena.

Colpo Grosso al Drago Rosso, la trama

Ecco la trama di Colpo Grosso al Drago Rosso. Los Angeles, anni ’90. A seguito del rapimento della figlia appena adolescente del console cinese, l’FBI viene informato subito dell’accaduto e riceve pressioni per risolvere immediatamente il caso. Occorre indagare con un team formato ad hoc e per farlo viene fatto arrivare sul posto l’ispettore Lee. Lee è conosciuto nel settore per essere un abile e scaltro poliziotto di Hong Kong. L’FBI però vorrebbe agire da solo per ottenere tutti i meriti e per non divulgare le proprie informazioni. In realtà quindi vorrebbe tenere il collega alla larga e per tenerlo buono gli affida un compagno che avrà perciò il compito, a sua insaputa, di tenerlo il più possibile lontano dal caso.

Il suo collega arriva dal comando di polizia di Los Angeles. James Carter, questo il suo nome è conosciuto per essere un vero combinaguai. Lee e Carter cominciano a svolgere le loro indagini. Tirando in ballo conoscenze e amicizie con qualche detenuto, i due sentiranno anche il parere di Thomas, amico del console. L’uomo gli suggerisce di pagare il riscatto richiesto. Sarà soltanto durante l’evento in occasione della grande mostra ExpoCina che i nodi verranno al pettine. Qui infatti i due poliziotti non desiderati potranno riscattarsi e individuare il vero colpevole.



