Colpo grosso al Drago Rosso/ Su Italia 1 il film con Jackie Chun (oggi, 20 febbraio)

Colpo grosso al Drago Rosso andrà in onda su Italia 1 nel pomeriggio di oggi, sabato 20 febbraio, alle ore 16.30. Si tratta di un film d’azione del 2001 diretto da Brett Ratner (X-Men – Conflitto finale, Red Dragon, Tower heist – Colpo ad alto livello) ed interpretato da Chris Tucker (Ci vediamo venerdì, Traffico di diamanti, Il lato positivo – Silver linings playbook), Jackie Chan (Karate Kid – La leggenda continua, Il ventaglio bianco, Lo smoking), Roselyn Sanchez (Cambio di gioco, Grand Hotel, la serie tv Devious maids – Panni sporchi a Beverly Hills) e Zhang Ziyi (La tigre e il dragone, Memorie di una geisha, La foresta dei pugnali volanti). Il film è il sequel di Rush hour – Due mine vaganti, diretto nel 1998 dallo stesso Ratner ed interpretato dal medesimo cast.

Colpo grosso al Drago Rosso, trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Colpo grosso al Drago Rosso. Dopo le vicende narrate nella prima pellicola della saga, i detective Lee (Jackie Chan) e Carter (Chris Tucker) si trovano ad Hong Kong per una breve vacanza. I loro piani vanno però rapidamente in fumo quando all’ambasciata americana scoppia una bomba che uccide due poliziotti statunitensi, impegnati in un’indagine sul riciclaggio di soldi falsi. Lee decide subito di indagare sull’accaduto, ma fatica a coinvolgere il collega Carter, molto più propenso a godersi invece la meritata vacanza.

Entrambi si troveranno ben presto però invischiati nell’indagine, che per Lee diventa un fatto personale. Dietro ai soldi falsi c’è infatti la mafia cinese, e in particolare la cosca di Ricky Tan (John Lone), ex compagno del padre del poliziotto.



