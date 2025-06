Coma Cose, chi sono: il duo formato da Francesca e Fausto si è formato a Milano nel 2016. I due si erano conosciuti due anni prima, nel 2014

Era il 2014 quando Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano si sono conosciuti. I due, che oggi formano il duo amatissimo dei Coma Cose, si sono incontrati per la prima volta al lancio del negozio di amici in comune. Lì, Zanardelli, che aveva temporaneamente lasciato il mondo della musica, ha conosciuto Francesca Mesiano, che invece, di diversi anni più giovane di lui, lo ha convinto a riprendere in mano quel sogno e a cominciare un percorso insieme. Dopo aver pensato per qualche tempo, Fausto Zanardelli ha deciso di intraprendere quell’avventura, che nel frattempo si era trasformata in qualche cosa ben più importante di un semplice progetto di carriera. Francesca e Fausto, infatti, con il tempo si sono innamorati, diventando anche una coppia non soltanto nel mondo della musica, ma anche nella vita.

Nel 2016, dunque, dopo qualche anno di riflessione, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano hanno formato il duo dei Coma Cose, che fin da subito ha riscosso importanti successi, aprendo inizialmente i concerti di band di un certo livello, come i Phoenix. Nel 2019, invece, la band ha preso parte al loro primo concerto del Primo Maggio. La vera e propria popolarità per Fausto e Francesca è arrivata però nel 2021, con il primo Festival di Sanremo con il brano “Fiamme negli occhi“.

Coma Cose, chi sono: nel 2024 il matrimonio

Due anni dopo “Fiamme negli occhi”, i Coma Cose hanno preso parte nuovamente al Festival di Sanremo con un brano che parla di una crisi superata, “L’addio”. Una canzone che ha ottenuto un enorme successo, premiata con il premio Sergio Bardotti per la critica. Nel 2025, invece, con “Cuoricini”, i Coma Cose hanno ottenuto il decimo posto al Festival. I due non sono solamente una coppia sul lavoro, ma anche nella vita. Francesca e Fausto, dopo aver attraversato una crisi importante, nel 2024 sono convolati a nozze, diventando marito e moglie dopo quasi dieci anni assieme.