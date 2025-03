Fausto Lama e California, alias i Coma Cose, sono reduci da uno splendido Sanremo 2025, nonchè autori di quella che forse è stata la vera hit della kermesse: “Cuoricini“. Pochi sanno cosa c’è dietro la loro coppia, una relazione salda che ormai dura da più di dieci anni. Come riporta Vanity Fair, i due si sono conosciuti a Milano, sui romanticissimi Navigli. In quell’occasione si festeggiava l’inaugurazione del negozio di amici in comune, e si erano presentati senza alcuno scopo.

Sophie Teckel, chi è l’ex moglie di Bobby Solo: perchè si sono lasciati?/ “Quando non si va più d’accordo…”

Entrambi, infatti, erano reduci da una difficile relazione, e non cercavano un nuovo rapporto. Una sera, però, è cambiato tutto. Trovatisi insieme ad una cena tra amici, si sono resi conto di aver parlato per ore intere, per poi ritrovarsi automaticamente a cantare insieme al karaoke e a fare tante belle esperienze insieme: “Poi, una sera ci rivedemmo sempre in compagnia“, hanno raccontato” ma dopo la classica situazione romantica del “ti va di riaccompagnarmi a casa” era chiaro che quella amicizia stava diventando altro“. Oggi, dieci anni dopo, si ritrovano più innamorati che mai e con un meraviglioso matrimonio alle spalle.

Giuseppe Pirozzi, chi è Raffaele “Micciarella” di Mare Fuori/ Il cinema nel dna: suo padre è...

Coma Cose, il matrimonio intimo per la famiglia: “Con noi solo gli affetti più cari”

Si sono sposati in comune a Milano i Coma Cose, con una cerimonia del tutto originale. California ha optato per un abito semplicissimo con un corpetto stretto bianco, mentre come ha raccontato a Vanity Fair, ha utilizzato i gioielli di sua madre. I due hanno scelto di sposarsi nella famosa Sala degli specchi per poi tenere il ricevimento a Varese, dove c’è un ristorante a loro molto caro, “Il Riccio”.