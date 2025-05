Nel 2023 Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli (Coma Cose) si sono presentati a Sanremo con il brano “L’addio” nel quale parlavano di una crisi superata. “L’addio non è una possibilità”, raccontavano i due guardandosi negli occhi, ritrovatisi dopo un periodo di lontananza. Parole in musica che raccontano uno spaccato della loro quotidianità: i due, infatti, sono una coppia e se appunto nel 2022 sono entrati in crisi, riuscendo a superare il momento “no” grazie alla forza del loro amore, nel 2024 hanno raggiunto un altro traguardo importante. Sono infatti convolati a nozze, dicendosi il loro “sì” a Palazzo Reale, a Milano, ad ottobre.

Un matrimonio semplice quello dei Coma Cose, nel loro stile, che ha portato Francesca Mesiano e Fausto Zanardelli a suggellare il loro amore che va avanti ormai da tanti anni. Ma come è cominciata la storia d’amore tra i due e allo stesso tempo la loro collaborazione professionale? La prima volta che lo sguardo dei due si è incrociato è stato a Milano: Francesca e Fausto si sono trovati all’inaugurazione di un negozio di amici in comune e, inevitabilmente, hanno cominciato a parlare di musica. Zanardelli aveva deciso di abbandonare quel mondo tanto bello quanto complesso per trovare un lavoro più stabile. Francesca, invece, ancora nel pieno dei sogni, lo convinse a riprendere la strada nel mondo della musica insieme.

Coma Cose, chi sono: il successo a Sanremo

Dopo aver convinto Fausto Zanardelli a tornare a far musica, Francesca Mesiano ha formato con lui un duo, che ha cominciato ad esibirsi intorno al 2016. Nel 2018, poi, la prima apparizione televisiva nel talk show “E poi c’è Cattelan” e più avanti ancora il grande successo di Sanremo. Nel 2021, infatti, i Coma Cose hanno preso parte a Sanremo con “Fiamme negli occhi”, un brano che è riuscito a conquistare il pubblico: immediato, semplice e molto fresco, nonché profondo. Nel 2023, poi, il nuovo Sanremo con “L’addio” e nel 2025 con “Cuoricini“, campione di incassi in radio.