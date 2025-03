Una coppia sul lavoro e nella vita reale. I Coma Cose, che anche quest’anno hanno preso parte a Sanremo con un brano, “Cuoricini”, destinato a conquistare le classifiche e a diventare una hit, hanno vissuto negli ultimi tempi non poche emozioni. La partecipazione a Sanremo 2025 è infatti arrivata dopo il matrimonio, celebrato nel 2024, dopo anni di amore. La coppia artistica (e nella vita) è formata da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. La loro storia parte da Milano, dove i due si sono conosciuti durante l’inaugurazione di un negozio di amici in comune.

In quell’occasione i due si sono presentati e proprio Francesca ha convinto Fausto a riprendere la sua carriera artistica, che aveva abbandonato. Così i due hanno deciso di formare un duo artistico chiamato appunto Coma Cose. I successi per la band non sono tardati ad arrivare. HP, poi trasmissioni tv e ancora il concertone del Primo Maggio: ben presto Fausto e Francesca hanno ottenuto i successi che speravano, fino ad approdare proprio sul palco dell’Ariston.

Coma Cose, chi sono? Le esperienze a Sanremo: da Fiamme negli occhi a Cuoricini

Nel febbraio del 2021 i Coma Cose hanno preso parte a Sanremo con “Fiamme negli occhi“, un brano che ha scalato le classifiche, ottenendo ottimi riscontri anche da parte del pubblico, permettendo inoltre a Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano di farsi conoscere. Nel 2023, due anni dopo, la nuova partecipazione al Festival di Sanremo, questa volta con “L’addio”.

Un brano che ha raccontato un momento difficile del duo, in procinto di lasciarsi ma poi tornato sui suoi passi perché “l’addio non è una possibilità“, come cantano proprio nel brano. Questa volta la loro canzone, oltre ad aver ottenuto un posizionamento migliore, ha raccolto gli apprezzamenti della critica, con importanti premi sia durante la settimana cdel Festival che dopo. Nel 2025 per i Coma Cose una nuova partecipazione a Sanremo, questa volta con un brano più leggero, anche se il significato è molto profondo: “Cuoricini” ha conquistato davvero tutti. Nella vita, invece, dopo nove anni d’amore nel 2025 i due si sono detti “sì”.

