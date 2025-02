Coma Cose, “Cuoricini” a Sanremo 2025: conquistato il web

In gara a Sanremo 2025, i Coma Cose conquistano il palco dell’Ariston con un brano significativo ma allo stesso tempo ironico e leggero. Si tratta di “Cuoricini”, che affronta l’amore al tempo dei social, dove i cuoricini sono appunto i like. La canzone ha convinto il pubblico a casa e dal web sono arrivati commenti positivi. “Sicuramente avrà successo” scrive Cassandra sui social. Secondo Auri, “la canzone dei Coma Cose è bellissima”. “Tanta roba” commenta Massimo. Secondo tanti, comunque, la canzone del duo sarà un tormentone radiofonico: è molto orecchiabile e anche leggera nonostante abbia un bel significato alle spalle.

Non sono mancati neppure i commenti ironici sui social. In tanti, infatti, hanno paragonato i Coma Cose ai Ricchi e Poveri dello scorso anno. E, nonostante l’apprezzamento generale, sono arrivati anche commenti “critici” nei confronti della canzone del duo, fresco di matrimonio. Per alcuni, infatti, la canzone “L’addio” scritta da loro due anni fa, è insuperabile. Nonostante ciò, “Cuoricini” sembra aver conquistato il web, soprattutto perché resta in mente.