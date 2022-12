Coma Cose, dalla crisi tra Fausto Lama e California al nuovo album/ “Ci sentivamo soffocare”

Coma Cose ospiti di X Factor 2022

I Coma Cose sono tornati insieme e quale occasione migliore che ritrovarsi sul palcoscenico di X Factor 2022 durante la semifinale? Proprio così, il duo musicale indie pop/rap italiano, formatosi a Milano nel 2016 e composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), è tra gli ospiti della semifinale del talent show musicale di successo condotto da Francesca Michielin su Sky Uno. Il duo è da poco tornato insieme grazie anche alla nascita di un nuovo album come hanno raccontato dalle pagine di Vanity Fair.

“Prima di scrivere questo nuovo album c’è stato un momento di separazione. Ci siamo allontanati per poi ritrovarci” – hanno raccontato California e Fausto Lama, il duo musicale che è balzato al successo popolare grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo. Oggi il duo è tornato insieme e ha pubblicato un nuovissimo album dal titolo “Un meraviglioso modo di salvarsi” in cui hanno raccolto canzoni che parlano di relazioni, di comunicazione, delle difficoltà di essere coppia in una società che esalta l’ego. Ma cosa è successo tra loro due? A raccontarlo è statuto Fauso dalle pagine di Vanity Fair: “siamo tornati ognuno a casa propria, io a Salò e Francesca a Pordenone, perché avevamo bisogno di guardarci dentro, per ritrovare noi stessi. Poi in quelle due settimane io le ho mandato il provino di Sei di vetro, la canzone d’amore del disco, e quel pezzo ha fatto partire il nuovo album. Abbiamo dovuto allontanarci per sentire la voglia di riprovarci. Il disco è stato in questo senso medicativo”.

Coma Cose: crisi risolta e tornano con un nuovo album

Il ritorno dei Coma Cose arriva con un nuovo disco e nuove canzoni. “Ci sentivamo soffocati: quando la tua coppia diventa coppia mediatica non respiri mai. Sei di vetro è la canzone che chiude il disco non per caso, è come una promessa, è la conclusione attraverso l’amore come sentimento che unisce” – ha raccontato Fausto Lama. Non è semplice per una coppia condividere lavoro e vita privata. Proprio California, la voce femminile del duo, ha raccontato: “di solito in una coppia ognuno vive la sua giornata e poi ci si ritrova la sera. A noi non succede mai, quando entriamo nel vortice lavorativo è difficile staccare la testa e ritrovare la leggerezza. Questa separazione ci ha insegnato che è necessario recuperare quell’aspetto”.

Nel nuovo album hanno trovato un nuovo equilibrio come ha rivelato Fausto: “ci sono diverse canzoni soliste, cosa che non avevamo mai fatto. Ma abbiamo riscoperto una cosa che sembrava ovvia: con la musica possiamo fare ciò che vogliamo. Ed è stato il modo in cui ci siamo salvati”. Una cosa è certa: i Coma Cosa esistono solo se in due come hanno entrambi sottolineato con Franco che ha precisato: “sarebbe ipocrita, sarebbe meglio cominciare altri progetti. Se non ci fosse più intesa non avrebbe neanche senso raccontarla”.











