Crisi in vista per il duo musicale dei Coma Cose? A lanciare l'indiscrezione di gossip è Deianira Marzano.

Potrebbe essere in corso una crisi tra i Coma Cose, duo musicale composto da Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano che, dopo la proposta di matrimonio avvenuta a Sanremo 2023, si sono ufficialmente sposati lontano dai riflettori tornando sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 da marito e moglie. Durante la partecipazione al Festival, oltre ad aver fatto cantare e ballare tutti con il brano “Cuoricini”, uno dei tormentoni dell’ultimo Festival, i Coma Cose hanno sfoggiato quelle che, finora, sono state le loro armi vincenti ovvero feeling e complicità sul palco.

Il loro talento musicale è noto a tutti ma il pubblico ama anche il rapporto da colleghi e da marito e moglie che i due hanno. A distanza di pochi mesi dal Festival, però, Deianira Marzano lancia una clamorosa indiscrezione sul rapporto dei due artisti.

L’indiscrezione di Deianira Marzano sui Coma Cose

Secondo una segnalazione anonima ricevuta da Deianira Marzano che ha poi pubblicato la foto tra le storie del proprio profilo Instagram, la cantante dei Coma Cose sarebbe stata pizzicata in compagnia di un altro uomo. «Ho visto la cantante dei Coma Cose che baciava un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia in Liguria», scrive un utente. «Con uno che chiamava Roby», aggiunge.

Sul misterioso uomo non si sa nulla e si precisa che si tratta di una segnalazione non confermata. Da parte della coppia dei Coma Cose, per il momento, non è arrivata nessuna dichiarazione in merito. Nel frattempo, per i coma Cose, sarà un’estate di musica con il tour che li porterà in giro per tutta Italia.