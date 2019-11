COMA COSE/ La semplicità di Battisti tra Morgan e Battiato (Una storia da cantare)

I Coma Cose sono riusciti finalmente a realizzare un sogno che coltivano da diversi anni: collaborare con i Subsonica. “Un progetto che amiamo da 20 anni”, hanno detto di recente parlando del riediting di Aurora Sogna, una nuova versione che la band italiana ha deciso di realizzare per festeggiare l’album Microchip emozionale, oggi trasformato in Microchip temporale grazie a una massiccia rilettura del progetto artistico. Intanto i Coma Cose continuano a tenere banco con i loro concerti, scendendo fra i tanti palcoscenici anche a Milano durante la Music Week che si è tenuta lo scorso 21 novembre a Milano. “Il concerto è finito, ma siamo in via di attuazione di canzoni nuove”, hanno anticipato i due artisti, come riferisce OnStageWeb.

COMA COSE, IL LEGAME ANCHE NELLA VITA

Nei giorni scorsi, i Coma Cose sono ritornati tra l’altro nella città della moda per un secondo live: “MILAMO è un sentimento. Ci avete regalato un altro concerto da portare nel cuore”, hanno scritto sui social giocando con il nome della città. Riflettori ancora puntati sui Coma Cose, il duo milanese che continua a riscuotere ampio successo in tutta l’Italia. Agli occhi di molti rappresentano un’inedita coppia della musica italiana, di sicuro promettente e che potrebbe regalare diverse sorprese. Fausto Lama e California però non si sono uniti solo sul palco, ma anche nella vita. Un legame di cui hanno parlato alcuni mesi fa alla corte di Linus per Radio Deejay. “Coma Cose nasce anche da quella cosa lì. I fallimenti a volte possono o buttarti giù o darti la spinta per ricominciare”, dice Fausto parlando del suo primo lavoro Edipo.

LE CITAZIONI TRA MORGAN E BATTIATO

“Ci piace citare il Morgan sanremese che in L’Assenzio urlava: ‘Capire Battiato!’. Da Fetus che è un disco incredibilmente avanguartistico passando per La voce del Padrone fino a La Cura, Battiato rimane una guida in quanto a stile e coerenza”, hanno dichiarato invece a Vanity Fair in quel periodo. Oggi, sabato 30 novembre 2019, i Coma Cose avranno modo di salire sul palco di Una storia da cantare, in onda nella prima serata di Rai 1, alternandosi proprio con l’ex leader dei Bluvertigo. Prossimamente il duo invece si affiancherà agli Ex-Otago in occasione di Belin che bravi che andrà in scena a Sampierdarena il prossimo 15 febbraio, presso l’Rds Stadium. “Ci divertiremo insieme e li ringrazieremo interpretando un loro brano”, ha dichiarato la band di Genova in questi giorni a Il Secolo XIX.



© RIPRODUZIONE RISERVATA