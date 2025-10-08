I Coma Cose si separano, annullano i cocnerti e scatenano la disperazione dei fan sui social.

I Coma Cose hanno annunciato ufficialmente la separazione. Dopo un’estate di voci e indiscrezioni, con un comunicato ufficiale, hanno confermato non solo la fine della storia d’amore ma anche della collaborazione artistica. “Abbiamo capito che ormai eravamo solo una coppia sul palco e non c’era proprio più nulla da riprendere”, annunciano Fausto Zanardelli, noto anche con lo pseudonimo di Fausto Lama, e Francesca Mesiano, nota come California.

Una storia, quella dei Coma Cose, lunga 10 anni e che è finita come i fan non si aspettavano. I due concerti fissati per il 27 ottobre a Milano presso l’Unipol Forum e il 30 ottobre a Roma al Palazzo dello sport salteranno. Una svolta improvvisa per il duo musicale che, da oggi, percorrerà due strade separate.

Il web deluso dalla separazione dei Coma Cose

Inizialmente, i fan speravano che i concerti non sarebbero stati annullati ma la conferma è arrivata dall’organizzatore Magellano Concerti: “Si comunica che, per motivi personali degli Artisti, i concerti dei Coma_Cose a Milano e Roma sono annullati. Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti fino al 6 novembre 2025 presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per informazioni e assistenza scrivere a [email protected]”.

Sotto il post con cui i Coma Cose hanno annunciato la separazione, sono tanti i commenti dei fan delusi da tale scelta: “Come si fa a credere ancora nell’amore?“, chiede qualcuno avendo visto in loro sempre l’immagine del vero amore. “Si può piangere per due che non si conoscono? Solo il bene per voi, per sempre”, scrive un altro.