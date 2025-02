Ad ottobre dello scorso anno i Coma Cose si sono finalmente sposati dopo tanti anni di attività insieme. Il matrimonio si è tenuto a Palazzo Reale nella splendida “Sala degli Specchi” di Milano dopo un decennio d’amore e tante soddisfazioni a livello musicale. Il duo è composto da Francesca Mesiano e Fausto Lama, ma lei è conosciuta prevalentemente come il nome di “California”. Durante la 73esima edizione del Festival di Sanremo i due avevano portato sul palco una canzone importante: “L’addio“, brano che ha raccontato la loro crisi vissuta nel corso del tempo.

“Ci siamo interrogati per capire come stava evolvendo la nostra storia“, aveva raccontato la coppia, che poi ha ammesso di essersi ritrovata più forte di prima. Il 3 ottobre hanno pronunciato il fatidico sì con una festa incredibile nella loro Milano, che ha fatto cornice alla cerimonia. Il loro intento era quello di celebrare una giornata speciale e allo stesso tempo renderla “un giorno come un altro“, per non perdere il filone della loro spontaneità. Oggi, i Coma Cose sono attesissimi sul palco di Sanremo 2025 per continuare a viaggiare nella stessa direzione.

Coma Cose, il matrimonio a Milano e Sanremo 2025: che brano portano?

A fare da sfondo al matrimonio dei Coma Cose ci sono stati dischi magnifici, come quello dei Beatles che ha accompagnato la meravigliosa tavolata di famiglia. “Perchè la musica è importante“, avevano spiegato a Fanpage. I due si sono conosciuti a Milano, città che in poco tempo era riuscita a diventare la loro seconda casa. Come loro stessi hanno svelato, si erano incontrati in un periodo decisamente difficile, dove i piani per il futuro non erano ancora ben delineati, ma poi è arrivato il successo che li conduce oggi al Festival di Sanremo 2025.

Alla storica manifestazione musicale i Coma Cose hanno deciso di portare sul palco un brano intitolato “Cuoricini“, che rispecchia a pieno il loro stile alternativo. Basato sul genere ’80s, pare essere secondo le indiscrezioni una canzone incredibilmente orecchiabile e perfetta per il giorno di San Valentino. Leggendo il testo si scopre subito una grande critica sociale a chi sta sempre davanti ai social e ha dimenticato come vivere il momento insieme agli altri. Con il loro brano, i Coma Cose invitano il pubblico a tornare a lottare per l’amore.