Come sta Emma Bonino dopo il ricovero di ieri sera per un'insufficienza respiratoria: secondo le prime informazioni sarebbe vigile, ma in terapia intensiva

Sono nuovamente ore di apprensione per Emma Bonino, storica politica italiana di orientamento radicale e attualmente leader del partito +Europa, ricoverata ieri sera d’urgenza al Santo Spirito di Roma dopo alcuni problemi respiratori, forse ancora parzialmente legati a quel microcitoma polmonare contro il quale combatté a partire dal 2015: per ora chi si chiedesse come sta Emma Bonino dovrà – purtroppo – mettersi il cuore in pace perché dal nosocomio non emergono informazioni ufficiali, con il primo bollettino medico atteso per questa mattina.

D’altra parte, ad anticiparci – almeno parzialmente – come sta Emma Bonino ci pensano i suoi colleghi di partito che già ieri sera avevano fatto sapere che sarebbe vigile, pur restando ricoverata in terapia intensiva: sempre da +Europa, peraltro, spiegano anche che il ricovero in codice rosso e la degenza ospedaliera sarebbero legati a un’insufficienza respiratoria; forse simile a quella che nel 2024 ne cagionò il ricovero per una settimana, poi concluso con la famosa visita da parte di Papa Francesco.

Chi è Emma Bonino: come sta dopo il ricovero e il microcitoma polmonare del 2015

Insomma, presto potremo sapere concretamente come sta Emma Bonino, ma sembra chiaro che le sue condizioni – per quanto, ovviamente, gravi data anche l’età di 77 anni e i problemi di salute pregressi – siano stabili e potrebbe presto tornare a condurre le sue note battaglie per i diritti umani; ma resta il potenziale dubbio che gli attuali problemi di salute potrebbero essere – forse parzialmente – legati a un aggravarsi della situazione tumorale.

Nata nel 1948, Emma Bonino si è ritagliata ben presto un posto di spicco nel panorama politico italiano iniziando a condurre le sue battaglie per le strade già nel 1975 quando divenne una delle principali voci per il diritto all’aborto; mentre celebre è anche la battaglia per il si al nucleare: dopo aver militato nel Partito Radicale – grazie al quale è anche entrata nel Parlamento europeo per tre differenti legislature -, Emma Bonino nel 2017 ha fondato +Europa assieme a Riccardo Magi e Antonella Soldo.

Come dicevamo poco fa, dal 2015 le condizioni di salute di Emma Bonino hanno iniziato ad aggravarsi: quell’anno, infatti, le fu diagnosticato un microcitoma polmonare – ovvero una particolare forma di tumore al polmone, particolarmente aggressiva – che la costrinse a lunghe, complicate e dolorose cure; ma nel 2023 annunciò ufficialmente di aver concluso il suo percorso di cura e di aver “vinto” contro il tumore.