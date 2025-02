Una nuova hit è pronta a dominare la scena nelle settimane che seguiranno la kermesse; ‘Cuoricini’ dei Coma_Cose a Sanremo 2025 ha già fatto breccia nel cuore degli appassionati e si presta facilmente a coreografie e video che negli ultimi anni spopolano come tendenza sui social. Il duo non smette mai di incuriosire e conquistare, anche in riferimento ad ambiti che non riguardano prettamente la scena artistica. Fausto Lama e California, al secolo Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano: coppia in arte e nella vita dato che da qualche mese hanno anche compiuto il grande passo del matrimonio con rito civile.

Come racconta Adnkronos, come accade in tutte le coppie, anche Fausto Lama e California dei Coma_Cose – in gara a Sanremo 2025 – hanno dovuto superare lo scoglio di una forte crisi. “Ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia”, raccontavano i due cantanti a Vanity Fair a proposito di quella breve battuta d’arresto per il loro amore anche se in realtà i due non si sono mai effettivamente lasciati. Un periodo piuttosto di riflessione che ha alimentato la convinzione reciproca di un amore importante: “Ci siamo ritrovati più forti di prima”.

California e Fausto Lama dei Coma_Cose: il matrimonio nato quasi per caso

A conferma della crisi ampiamente superata, California e Fausto Lama – moglie e marito oltre che componenti dei Coma_Cose in gara a Sanremo 2025 – hanno deciso di compiere il grande passo del matrimonio lo scorso 3 ottobre. Una scelta nata quasi per caso ma che è emblematica nel merito dell’amore che li lega che si è rafforzato dopo la crisi vissuta in passato.

Una chiacchierata senza impegno sul matrimonio, poi l’idea: “Ma se ci sposassimo davvero?”, raccontava così California dei Coma_Cose a Sanremo 2025 la genesi delle nozze con il marito e collega Fausto Lama. Ora, con ‘Cuoricini’, sono pronti a confermarsi come certezza anche di questo Festival con un brano che ha lunga vita dal punto di vista radiofonico e digitale.

