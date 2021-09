Coma_Cose al Seat Music Awards/ “Siamo due estremi, insieme troviamo il centro”

I Coma_Cose sono un duo composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano). Sulla scena musical dal 2017, i due stanno anche insieme, definendosi una coppia pazza. “Ci siamo ritrovati a lavorare insieme come commessi in un negozio di accessori, che oggi ha chiuso, in Porta Ticinese a Milano. Non era un periodo buono per nessuno dei due. Il nome Coma_ Cose è nato per questo. Abbiamo usato “Coma” per esorcizzare quel momento di blackout. Avevamo abbandonato i nostri sogni: io nel mondo della scenografia e del design, Fausto in quello della musica. Eravamo disillusi, stanchi”, ha detto Francesca in un’intervista al Corriere della Sera. Fausto è il tessitore di musica e parole, che poi discute con Francesca: “Ci completiamo. Siamo due estremi, insieme troviamo il centro. Lui è un nerd, quasi ossessivo. Io sono più istintiva. Lo scambio ci aiuta”.

Coma_Cose Battiti Live 2021/ Da Sanremo ad Otranto con Fiamme negli occhi

Coma_Cose: il “record” a Sanremo

Lo scorso febbraio i Coma_Cose hanno partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con un singolo “Fiamme negli occhi”. “Quelle esibizioni sono state un momento bellissimo. Abbiamo gareggiato con una canzone voluta, senza scendere a compromessi. Ci sentivamo noi stessi al 100%. Volevamo dedicarci quelle parole a vicenda e avremmo cantato così, guardandoci, uno di fronte all’altro, abbracciandoci sul finale, anche se ci fosse stato il pubblico in sala”, hanno raccontato al Corriere della Sera. L’ultima sera si sono “accesi grazie” a un anello-candela indossato da Francesca: “Non lo abbiamo detto agli autori, avevamo paura ce lo impedissero. Alla fine è andato tutto bene e forse abbiamo anche un guinness: siamo stati i primi a portare il fuoco sul palco dell’Ariston”, ha confessato Fausto.

