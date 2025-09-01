Coma_Cose, chi sono? Una storia d'amore nata per caso nel 2016, poi il successo musicale e le nozze celebrate nel 2024 con...

COMA_COSE: DAI ‘CUORICINI’ ALLA CRISI? IL DUO SEMBRA SMENTIRE MA…

Coma_Cose, cosa sappiamo della loro vita privata e di un fortunato sodalizio che, prima ancora che artistico, è umano e sentimentale, e sono vere le voci che parlano di una crisi all’interno di una coppia che sembrava inossidabile? Questa sera, intanto, avremo la possibilità di rivedere sul palco del “Cornetto Battiti Live” edizione 2025 il duo originario di Milano e che, tra Festival di Sanremo e killer hit, sta decisamente spopolando negli ultimi tempi: tuttavia, nonostante gli impegni del tour, non si spengono i rumors su quella che potrebbe essere una possibile maretta tra Fausto e California (non nuovi ad alti e bassi nel loro oramai lungo ménage). Ripercorriamo la loro storia d’amore dunque e poi cerchiamo di capire cosa ci sia di vero in questa vicenda esplosa quest’estate.

Per parlare dei Coma_Cose bisogna tornare indietro di quasi dieci anni, ovvero al 2016 quando il bresciano Fausto Zanardelli, classe 1978 e noto anche coi moniker di Fausto Lama ed Edipo, incontrava in quel di Milano per la prima volta Francesca Mesiano, di dodici anni più giovane di lui e originaria di Pordenone. Pur provenendo da percorsi diversi (il mondo della musica indie lui, gli studi di scenografia e anche lavori di falegnameria lei), tra di loro era scoppiata la classica scintilla: come raccontato più volte, in quel momento della loro vita lavoravano come commessi in un negozio.

La scelta di cominciare a scrivere canzoni e buttarsi nel mondo della musica era stata lo step successivo per due anime che sentivano solo il bisogno di esprimersi: e poi c’era stato il botto, fragoroso, al Festival di Sanremo del 2021 con “Fiamme negli occhi”, un brano che non solo sembrava descrivere bene la loro storia d’amore ma raccontava pure di una chimica fortissima sul palco.

COMA_COSE: LA COPPIA AVEVA GIA’ VISSUTO UN MOMENTO DIFFICILE, RACCONTATO CON..

Tuttavia, come detto, nella storia dei Coma_Cose non sono mancate in passato delle crisi: nel 2023, come raccontato da Fausto a ‘Vanity Fair’, i due avevano deciso di tornarsene ognuno a casa proprio, per ritrovarsi e, come a volte accade in questi casi, per riavvicinarsi e tornare assieme più motivati. Così è stato: e grazie anche al successo crescente del loro progetto musicale, tutto è stato più facile tanto che assieme a California era nato il brano “L’addio” che accennava proprio alle difficoltà comuni a tante coppie.

E poco meno di un anno fa, nel novembre del 2024, i Coma_Cose avevano deciso di fare il grande passo, sposandosi con rito civile a Milano e per una cerimonia che, a detta dei diretti interessati, aveva visto solamente ventidue partecipanti per scelta. Eppure, a pochi mesi dal fatidico sì, molti siti di gossip e anche quelli specializzati nello showbiz musicale raccontano che qualcosa non va…

Cos’è successo ai Coma_Cose? Già a luglio, ricorderanno i bene informati, si era parlato di una possibile rottura, tra alcuni concerti cancellati e una indiscrezione (va precisato, mai confermata di cui non si conosce la fonte di chi l’ha spifferata alla stampa) secondo cui la Mesiano avrebbe baciato un altro uomo. Negli ultimi tempi, inoltre, un indizio social non era sfuggito ai più: Fausto aveva smesso di ‘seguire’ la moglie su Instagram (lei invece è ancora è tra i follower del compagno), cosa che aveva fatto pensare che la crisi fosse vera, mentre alti avevano ipotizzato anche un espediente di marketing o una sorpresa all’orizzonte.

In realtà, il tour dei Coma_Cose è proseguito senza scossoni e, anzi, oltre a un post apparso rassicurante da parte di California, il like di Zanardelli è riapparso qualche giorno dopo. Dai ‘Cuoricini’ ai like che scompaiono? È presto per dirlo ma, in mancanza di prese di posizioni ufficiali, sui loro social tutto scorre liscio: e finché il profilo va, lascialo andare…