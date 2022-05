Coma_Cose, chi sono Fausto Lama e California/ La voglia di avanguardismo nell’arte

A solcare l’ambito palco del concerto primo maggio ci sarà anche il duo di rapper e cantanti milanesi Coma_Cose, composto da Fausto Lama e California. Proprio di recente, sabato 16 aprile per l’esattezza, i Come_Cose hanno preso parte a Modugno, in Puglia, al concerto dei Subsonica che sono tornati con il loro Microchip Emozionale Tour. Al remake dell’ormai storico album della band torinese, hanno infatti preso parte anche i Coma_Cose, ospiti tra i tanti che hanno collaborato alla lavorazione del disco. A dicembre i Coma_Cose si sono dimostrati estremamente innovativi e al passo con i tempi, pregni di tecnologia. I due artisti milanesi infatti hanno creato un concerto live supportato dalla Realtà Aumentata (o realtà virtuale). I partecipanti al concerto si sono visti recapitare all’ingresso dell’evento, un kit per poter visualizzare attivamente il concerto e un codice di accesso all’NFT della band, ovvero un frammento visivo della performance cui stavano per assistere, un pezzi di cui sono diventati proprietari a tutti gli effetti. Tramite i visori per la realtà aumentata i Coma_Cose hanno voluto creare un’esperienza in più per i propri fan partecipanti al concerto e fornire qualcosa di nuovo e innovativo. Fausto Lama e Francesca “California” Mesiano, hanno potuto proporre questo innovativo format di musica live appoggiandosi alla piattaforma di produzione A-Live, che negli ultimi anni si sta proprio specializzando in questa moderna tipologia di eventi e negli eventi in streaming, che loro amano chiamare esperienze “Phygital”, ovvero a metà tra il fisico e il digitale.

Coma_Cose, l’avanguardismo nell’arte

I Coma_Cose non hanno mai nascosto la loro voglia di avanguardismo nell’arte e fin dall’inizio della loro carriera musicale hanno sempre voluto sperimentare. Quest’anno hanno aggiunto quindi questo tassello di sperimentazione in ambito digitale al loro bagaglio e repertorio. I Come_Cose nonostante la carriera piuttosto florida all’interno della scena indipendente Underground milanese, ma anche italiana, sono saliti agli onori della cronaca musicale grazie al singolo “Le fiamme negli occhi” presentato all’edizione del Festival di Sanremo del 2021; hanno dimostrato tutta la loro abilità nel far divertire i fan e non solo, anche di generazioni diverse, siamo certi che sapranno farci divertire anche sul palco del concerto del primo maggio a Roma. In attesa del concerto vi invitiamo a godervi la loro musica e le tante nuove collaborazioni artistiche che nel loro tipico stile elegante e innovativo hanno e stanno confezionando. Sul Palco del concerto del primo maggio sapranno sicuramente stupire, come hanno sempre fatto, all’insegna della buona musica indipendente italiana.

Il video dell’intervista per Nostralgia di Coma_Cose

