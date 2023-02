Coma_Cose: “Ci sposiamo, matrimonio in autunno”/ “La proposta l’ha fatta lei…”

I Coma_Cose (Fausto Lama e Francesca Mesiano), ospiti a “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier, hanno raccontato non soltanto il loro Festival di Sanremo 2023, ma anche la loro vita di coppia. L’annuncio, ormai, è noto da giorni: “Ci sposiamo, me l’ha chiesto lei. Però io ho portato l’anello e ci siamo aiutati in questa promessa”, ha detto Lama, aggiungendo che “dopo 8 anni mi sembrava il momento”. Quando saranno celebrate le auspicate nozze? “Ci piacerebbe sposarci in autunno, ma non sappiamo quanto ci vuole, cosa bisogna fare, come si organizza…”.

Video clip ufficiale "L'addio", di Coma_Cose/ Canzone Sanremo 2023, la lontananza

MARA VENIER: “LA NOSTRA PAUSA DI RIFLESSIONE È DURATA QUALCHE MESE”

Francesca Mesiano, voce femminile dei Coma_Cose, ha quindi spiegato in diretta tv che “da un po’ cerchiamo di raggiungere la normalità, siamo due persone molto umane”. La canzone che hanno portato al Festival di Sanremo 2023, “L’addio”, è autobiografica e narra di un momento in cui i due artisti hanno rischiato di perdersi: “La nostra pausa di riflessione è durata qualche mese. Siamo tornati alle rispettive case natali e anche adesso cerchiamo di separarci di tanto in tanto e di rispettare i nostri spazi: lui va in vacanza con i suoi amici, mentre io vado in vacanza con le mie amiche”.

LEGGI ANCHE:

COMA_COSE, "L'ADDIO" A SANREMO 2023/ Bacio e promessa di matrimonio sul palco"L'ADDIO", TESTO COMPLETO CANZONE DI COMA_COSE SANREMO 2023/ Promessa di vero amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA