I Coma_Cose sono in gara al Festival di Sanremo 2025 con il brano “Cuoricini“. Il duo musicale indie pop/rap italiano nato a Milano nel 2016 è composto da Fausto Lama e California, all’anagrafe Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Coppia non solo sul palcoscenico, ma anche nella vita sono alla loro terza partecipazione al Festival della Canzone Italiana. Questa volta hanno deciso di portare in gara la canzone “Cuoricini” che a primo ascolto ha ricevuto ottime recensioni da parte della critica. Proprio i Coma_Cose intervistati da RaiPlay hanno parlato della canzone in gara rivelando: “il titolo della nostra canzone è Cuoricini e parla di dinamiche di coppia, di contemporaneità e d’amore. E’ un discorso che parte da noi, ma poi rimbalza nelle orecchie di chi la sentirà”.

TESTO "CUORICINI", CANZONE COMA_COSE/ Analisi e significato (Sanremo 2025): l'amore ai tempi del digitale

Non solo, il componente maschile Fausto Lama ha precisato: “se dovessi descrivere la canzone con un aggettivo direi frizzantina!”. Attenzione anche se per il duo Sanremo 2025 rappresenta il terzo Festival in gara tra i big, i Coma_Cose non si sentono affatto arrivati, anzi: “non è l’anno della consapevolezza, ma abbiamo tanta energia, vogliamo divertirci molto e abbiamo un brano che porterà sicuramente entusiasmo a noi che lo facciamo e speriamo anche a chi lo sentirà”.

Coma_Cose tornano a Sanremo 2025 con “Cuoricini”

La partecipazione al Festival di Sanremo 2025 per i Coma_Cose si preannuncia importante per la loro carriera, ma anche per il lancio di un nuovo progetto discografico. Il duo musicale non esclude la possibilità di litigare durante la lunga settimana del Festival stando a quanto confessato dalla voce femminile California: “diciamo che passando molto tempo insieme spesso riusciamo ad essere sulla stessa linea d’onda, quando non succede litighiamo e basta. Succederà anche a Sanremo? Potrebbe succedere, non lo escludiamo”.

Infine il duo indie pop/rap italiano ha inviato un messaggio a Carlo Conti, conduttore e direttore artistico: “quando fai le assegnazioni dei brani facci uscire prestino, siamo a casa, è gente che va a dormire presto, abbiamo sonno e non viviamo tanto la notte”.