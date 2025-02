I Coma_Cose sono torna in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025 con la canzone “Cuoricini“, un brano divertente che ha tutte le carte in regola per diventare un tormentone! Che dire buona la prima esibizione per il duo nato a Milano nel 2016 e composto da Fausto Lama e California, che fanno coppia anche nella vita privata. La loro “cuoricini” ha divertito il pubblico dell’Ariston, ma anche il pubblico da casa e in particolare il popolo dei social dove sono tantissimi i meme e le gif generate con la loro canzone. Sui social, infatti, il duo musicale ha riscosso un grandissimo successo e c’è chi è pronto a scommettere: “non vinceranno, ma questa sigla dei cartoni animati la canteremo fino a ottobre!”.

Non solo, c’è chi su X ha commentato: “La canzone sarà sicuramente una hit. Meno piacevole delle altre, ma anche questa canzone è simpatica”. Ma tra i commenti più simpatici c’è sicuramente quello di un utente che li ha paragonati ad Al Bano e Romina Power: “sembrano Albano e Romina che cantano sigle di cartoni animati!”.

Sanremo 2025, Coma_Cose con Cuoricini lanciano una nuova hit

Il ritorno dei Coma_Cose al Festival di Sanremo 2025 ha riscosso il successo sperato visto che sin dalla prima performance live si parla della canzone “Cuoricini”. Il brano si è fatto subito apprezzare per la facilità del messaggio e comprensione, anche se sui social c’è chi ha urlato al plagio menzionando “Dolcemaro” di Barbara d’Urso.

“Sono pazzo? Sogno? o son desto?” – scrive un utente su X lanciando il quesito, mentre un altro non riesce proprio a sopportare il termine “cuoricini”. “La parola cuoricini nn si può sentire” – scrive un utente, ma che ugualmente apprezza il brano destinato a diventare una delle hit di questo Sanremo 2025! Che dire: anche questa volta i Coma_Cose lasciano il segno con una canzone destinata a farsi canticchiare a lungo!

