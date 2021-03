Coma_Cose: “Il metodo contraccettivo? Salto della quaglia”/ “Ci amiamo, mai tradito”

Dopo il Festival di Sanremo 2021 dove i Coma_Cose hanno dimostrato di essere una coppia affiatata sul palco e nella vita, Le Iene hanno pubblicato nuovamente l’intervista realizzata a Fausto e California a giugno del 2020, con contenuti inediti nel corso della quale hanno raccontato i dettagli della loro storia d’amore che dura da più di quattro anni. Un amore nato per caso grazie ad amicizie comuni. Tutto è nato da un bacio che Fausto e California si sono scambiati una sera mentre erano in compagnia di un amico. “Ad un cero punto questo amico si è allontanato per andare a prendere una bibita e ci siamo baciati. Da lì è nato l’amore”, racconta Fausto. Una coppia affiatata anche nell’intimità come racconta California. “Matrimonio e figli? No. Il metodo contraccettivo? Salto della quaglia, la plastica non è ammessa”. La coppia che definisce la relazione “strampalata e atipica” ammette di amarsi e desiderarsi e di non essersi mai tradita.

Coma_Cose: “Ci completiamo”

Un amore bello e importante quello che unisce i Coma_Cose che condividono anche il lavoro e ammettono di non essersi mai traditi. “Non tradisco, piuttosto lascio”, afferma California. “No perchè non avrebbe senso stare insieme”, aggiungo Fausto. Tra di loro c’è una gelosia limitata. “Proviamo un senso di protezione reciproco”, dice Fausto. I due sottolineano di non avere segreti e di non aver mai controllato il telefono dell’altro. La coppia, poi, nella lunga intervista di coppia rilasciata alle Iene, parla anche di droghe. Lsd? Sono interessato ma non ho provato, alla cocaina non sono interessato, l’hashish ho provato” dice Fausto. California, poi, dal fidanzato, viene definita “Un po’ controcorrente, spigolosa soprattutto quando dobbiamo lavorare. Ci amiamo perché ci completiamo”.





