Coma_Cose si sono lasciati, annullati i concerti e i live: il gossip esplode sui tradimenti: "Lei ha già un fidanzato, ecco chi è il presunto nuovo amore"

Coma_Cose si sono lasciati ed anche i concerti e i live sono stati annullati: cosa sta succendo

I rumor dei mesi scorsi hanno trovato conferma nelle parole dei diretti interessati con un messaggio condiviso postato sui social: i Coma_Cose si sono lasciati, è finita la storia d’amore ed il matrimonio tra Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, noti anche con lo pseudonimo di Fausto Lama e California: “Ora è tempo di camminare da soli, ognuno per la sua strada e ritrovare noi stessi con la malinconia che si ha quando ci si lascia, ma con la consapevolezza di un mondo nuovo che ci si spalanca davanti.” Ora alla separazione i due artisti hanno annunciato anche l’annullamento dei concerti e dei live.

I Coma_Cose hanno annullato i loro concerti e i loro live. In una SI hanno fatto sapere che ‘per motivi legati a scelte personali‘ sono stati annullati i concerti previsti all’Unipol Forum di Milano previsto per il 27 ottobre e quello presso il Palazzo dello Sport di Roma previsto per il 30 ottobre. Sul sito Ticketone, inoltre, si menziona anche la possibilità di chiedere il rimborso dei biglietti presentate entro e non oltre il 6 novembre 2025. Dopo i successi degli ultimi esploso grazie alla partecipazione a Sanremo 2021 con Fiamme negli Occhi è giunto al capolinea la storia d’amore tra i due artisti.



Perché i Coma_Cose si sono lasciati? Esplodono le voci di tradimento: “Lei ha già un altro fidanzato”

Voci su una separazione tra i due musicisti, ufficialmente marito e moglie dal 2024, circolavano già dagli scorsi mesi, con indiscrezioni riguardanti la possibile candidatura di Francesca al prossimo festival di Sanremo come solista. Perché i Coma_Cose si sono lasciati? Pare per un tradimento da parte di California. Secondo gli esperti di gossip il nuovo presunto fidanzato di California dei Coma_Cose sarebbe un noto imprenditore e barman milanese di nome Roby.