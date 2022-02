Coma_Cose positivi al Covid/ Perché salta Sanremo 2022 e lo show sulla Costa Toscana

Coma_Cose positivi al Covid: assenti a Sanremo 2022

I Coma_Cose sono risultati positivi al Covid. I due avrebbero dovuto esibirsi a borso della Costa Toscana, al cospetto di Orietta Berti e Fabio Rovazzi. Il duo bresciano, composto da Fausto “Lama” Zanardelli e da Francesca California, avrebbe dovuto riproporre il brano “Fiamme negli occhi“, con cui hanno partecipato a Sanremo lo scorso anno, sempre sotto la direzione artistica di Amadeus. I Coma_Cose sono risultati positivi a un tampone di controllo a poche ore dalla loro presenza a bordo della nave musicale al largo di Sanremo. Fausto Lama e California stanno bene, ma sono in isolamento obbligatorio. Al momento non si sa se ci sarà un artista pronto a prendere il posto del duo italiano. Nelle prime due serate, sulla Costa Toscana, si sono esibiti Colapesce e Dimartino ed Ermal Meta. Domani è il turno dei Pinguini Tattici Nucleari.

Coma_Cose al Seat Music Awards/ "Siamo due estremi, insieme troviamo il centro"

I Coma_Cose, chi è la coppia, nella musica e nella vita, bresciana?

I Coma_Cose sono un duo, una coppia, in musica e nella vita. Hanno all’attivo due album: “Hype Aura” del 2019 e “Nostralgia” del 2021. I Coma_Cose sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano. Il primo, classe 1981, viene da Salò e si fa chiamare Fausto Lama. Già conosciuto come Edipo: una manciata di album dal 2010 al 2015. Silenzio fino al 2017, dopo l’incontro con Mesiano, dj nata a Pordenone, anni 32, ma trapiantata a Milano, nota come California, esperta di techno, elettronica, drum’n’bass. I due si sono conosciuti a lavoro, in un negozio di Porta Ticinese, dove lavoravano da commessi. Il resto è storia: i primi quattro brani, con videoclip annessi, tra febbraio e giugno del 2017, poi a ottobre dello stesso anno ecco il concept EP “Inverno Ticinese“. Tra brani e un tour che va spesso e volentieri sold out, i Coma Cosa esplodono nell’ambiente indie con il singolo e il video di “Post Concerto” del marzo 2018. Il loro mestiere è ritmo, calembour, giochi di parole, significanti più che significati, sound urbano. Uno stile che attira da subito molta attenzione.

