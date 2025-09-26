"Coma_Cose si separano, ecco perché è finita": spunta una nuova clamorosa indiscrezioni: "Lei ha tradito, e presto annunceranno la separazione"

Spunta una nuova clamorosa indiscrezione sul duo Coma_Cose, sembra che a breve i due cantanti che fanno coppia artistica ed anche nella vita privata annunceranno pubblicamente la loro separazione. A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che sui social nelle scorse ore ha gettato la bomba spifferando che presto i due cantanti, i Coma_Cose annunceranno pubblicamente la loro separazione, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, questi i nomi all’anagrafe dei due artisti conosciuti come Edipo e California, presto prenderanno strade diverse.

Scendendo nel dettaglio a parlare e spifferare che ben presto i Coma_Cose annunceranno che si separeranno è Alessandro Rosica. L’esperto di gossip nelle sue storie su Instagram, infatti, ha scritto: «A breve annunceranno pubblicamente la loro separazione. I due si sono lasciati quest’estate a causa dei tradimenti di lei. A nulla è servito smentire. È finita» Una dichiarazione che — se confermata — darebbe credito alle indiscrezioni estive, il mormorio sempre più insistente adesso potrebbe trovare conferma. E qualora ciò fosse vero in molti si chiedono anche che fine farà il duo musicale.



Coma Cose si sono lasciati? Dal ‘bacio con un altro’ ai concerti annullati fino alla separazione<7h2>

La prima ad alimentare questi rumor ed a lanciare le voci di una possibile crisi tra Fausto e California dei Coma_Cose è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano che quest’estate ha riportato una clamorosa indiscrezione pervenutale: “Ho visto la cantante dei Coma Cose baciare un altro uomo che non era suo marito, in spiaggia, in Liguria. Lo chiamava Roby.” Con una foto a corredo in cui la cantante sembrava baciare un uomo misterioso. Scoppiato il gossip è arrivato un altro eloquente indizio, il duo aveva annullato le date di Firenze, Napoli e Fasano, previste per il 3, 24 e 25 luglio con una motivazione molto vaga e generica: “Ragioni indipendenti dall’organizzazione e dagli artisti” E poi ancora nelle scorse settimane sono arrivati altri indizi social, Fausto aveva smesso di seguire la moglie California sui social.