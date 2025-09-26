"Coma_Cose si separano, ecco perché è finita": spunta una nuova clamorosa indiscrezioni: "Lei ha tradito, e presto annunceranno la separazione"
Spunta una nuova clamorosa indiscrezione sul duo Coma_Cose, sembra che a breve i due cantanti che fanno coppia artistica ed anche nella vita privata annunceranno pubblicamente la loro separazione. A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che sui social nelle scorse ore ha gettato la bomba spifferando che presto i due cantanti, i Coma_Cose annunceranno pubblicamente la loro separazione, Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano, questi i nomi all’anagrafe dei due artisti conosciuti come Edipo e California, presto prenderanno strade diverse.
Scendendo nel dettaglio a parlare e spifferare che ben presto i Coma_Cose annunceranno che si separeranno è Alessandro Rosica. L’esperto di gossip nelle sue storie su Instagram, infatti, ha scritto: «A breve annunceranno pubblicamente la loro separazione. I due si sono lasciati quest’estate a causa dei tradimenti di lei. A nulla è servito smentire. È finita» Una dichiarazione che — se confermata — darebbe credito alle indiscrezioni estive, il mormorio sempre più insistente adesso potrebbe trovare conferma. E qualora ciò fosse vero in molti si chiedono anche che fine farà il duo musicale.