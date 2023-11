Combattenti di Hamas agiscono sotto effetto di Captagon/ “Droga rende più violenti, eliminando paura e fame”

I combattenti di Hamas agiscono sotto effetto del Captagon. Due funzionari della sicurezza israeliana hanno rivelato a Usa Today che alcuni sacchetti della droga della Jihad, comunemente chiamata anche cocaina dei poveri o Capitan Coraggio, sono stati rinvenuti in alcuni militanti morti durante l’attacco del 7 ottobre scorso. Un portavoce dell’esercito di Tel Aviv ha rifiutato di commentare l’indiscrezione, ma sembrerebbe che anche in passato ci siano state delle evidenze in merito.

Palestina, quale regime a Gaza dopo Hamas?/ Usa, Turchia, Iran e Anp: gli scenari di guerra in Medio Oriente

“Per anni, il Captagon è stato un punto fermo tra i combattenti dello Stato Islamico, soprattutto in Iraq e Siria, perché conferisce loro poteri quasi sovrumani, inclusa la capacità di rimanere svegli, calmi e concentrati per giorni interi senza cibo. Aiuta anche a eliminare la paura e la fame, questo è molto importante quando si conduce un lungo combattimento”, ha rivelato Carmit Valensi, esperto di narcoterrorismo ed ex consigliere senior del corpo di intelligence israeliano. L’esperto sostiene che l’assunzione della droga potrebbe spiegare la ferocia degli attacchi e il motivo per cui uomini, donne e bambini israeliani sono stati torturati, bruciati, fatti a pezzi e, in alcuni casi, anche violentati e decapitati.

"Biden ha sbagliato in Ucraina e Israele"/ Kasparov: "Burns e Sullivan sono incapaci e i dittatori vincono"

Combattenti di Hamas agiscono sotto effetto di Captagon: la rivelazione

Il Captagon, che sembrerebbe essere stato usato dai combattenti di Hamas durante le operazioni contro Israele, è uno dei nomi commerciali della fenetillina, un derivato dell’anfetamina con effetti stimolanti. Esso è stato inizialmente sintetizzato da un’azienda chimica tedesca nel 1961 e utilizzato in Europa per più di due decenni per trattare i disturbi di iperattività nei bambini, la narcolessia e la depressione. Successivamente gli esperti si resero conto che le sue proprietà di dipendenza superavano i suoi benefici, per cui fu gradualmente eliminato come prodotto farmaceutico negli anni ’80.

GUERRA ISRAELE-HAMAS, GAZA DIVISA IN DUE/ Ultime notizie, oltre 10mila morti. Pioggia di razzi dal Libano

La sua produzione in nero iniziò ad aumentare vertiginosamente nel 2016 nella penisola arabica e nel Nord Africa. Circa l’80% della fornitura mondiale ora viene ora prodotto in Siria. L’ascesa dell’ISIS sembrerebbe essere stata alimentata dall’abuso di Captagon, che ha aumentato il fervore dei suoi combattenti. Adesso ciò potrebbe stare accadendo anche con Hamas.











© RIPRODUZIONE RISERVATA