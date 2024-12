Festival di Sanremo 2025, come acquistare i biglietti: la fase di registrazione

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e, per chi desidera assistere dal vivo alla kermesse nella meravigliosa cornice del Teatro Ariston, da ieri è stata avviata la fase di registrazione per l’acquisto dei biglietti, sia per la Platea sia per la Galleria. La procedura di registrazione preliminare rappresenta una vera e propria novità, dal momento che i posti disponibili in Teatro sono limitati e da quest’anno per poter acquistare i biglietti è obbligatorio prima prenotarsi. Ma come funziona il procedimento, descritto nel dettaglio in un comunicato dell’Ufficio Stampa Rai?

Chi desidera acquistare i biglietti per il Festival di Sanremo 2025 deve prima registrarsi sul sito https://www.Sanremo2025Rai-ticketone.it: la finestra di registrazione è attiva dalle ore 10.00 del 19 dicembre 2024 e fino alle 20.00 del 6 gennaio 2025. Per registrarsi basta inserire i dati richiesti: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono, oltre ai dati di un valido documento di identità di colui che si registra e che, eventualmente, acquisterà i biglietti in caso di selezione.

Biglietti Festival di Sanremo 2025: dalla registrazione alla selezione e tutti i prezzi

In seguito all’inserimento dei dati personali, l’utente che intende registrarsi è tenuto a indicare la data del Festival di Sanremo 2025 per cui intende acquistare il biglietto, oltre al settore del Teatro Ariston (Platea o Galleria); è ammessa una sola Registrazione per ciascun utente. Alla Registrazione segue la fase di selezione, in cui gli utenti registrati verranno selezionati in maniera casuale tramite un software e alla presenza di un notaio e riceveranno comunicazione nella finestra tra il 13 e il 27 gennaio attraverso un’e-mail di TicketOne Fornitore, società cui è stata affidata l’attività di vendita e gestione dei biglietti. Gli utenti che hanno superato la fase di selezione potranno acquistarne massimo due.

Ma quanto costano i biglietti per assistere al Festival di Sanremo 2025 al Teatro Ariston? Per le prime quattro serate, da martedì 11 a venerdì 14 febbraio, i biglietti in Platea costano €200 e quelli in Galleria €110, mentre per la serata finale di sabato 15 quelli in Platea costano €730 e quelli in Galleria €360; da segnalare che non è possibile acquistare, sia per la Platea sia per la Galleria, abbonamenti per tutte e 5 le serate.