Esiste una misura che tutela chi non ha mai versato contributi: ecco chi ne ha diritto e come ottenerla

E’ la domanda che molti si pongono soprattutto perchè in Italia, quando si parla di pensione, la mente corre verso uno scenario di estrema difficoltà, fatto di lunghe carriere lavorative e interminabili. Andare in pensione senza aver mai lavorato diventa il sogno utopico di chi è terrorizzato del lunghissimo cammino che ha davanti a sé, e che deve fare, prima di godersi la vita. Ma siamo sicuri che si tratta davvero di una cosa impossibile?

In realtà esiste un’alternativa per chi non ha mai lavorato, per ottenere l’agognata entrata fissa mensile. O meglio dire, per chi non ha mai versato un solo centesimo e non ha mai maturato i requisiti contributivi richiesti dalla legge. Si tratta per essere subito chiari non di un regalo o di un escamotage. ma di una soluzione prevista dallo Stato solo per tutelare le persone più fragili e in difficoltà economiche.

Ottenere la pensione la pensione senza aver mai lavorati dunque è fattibile, ma è giusto specificare che si tratta di un beneficio economico che non va confuso con la classica pensione di vecchiaia, riservata a chi ha almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età.

L’assegno sociale: cos’è e a chi spetta

Se una persona nell’arco della sua vita non è riuscita a raggiungere il tetto minimo di contributi per ottenere la pensione, può affidarsi ad un’alternativa. Esiste infatti un sostentamento economico per garantire una vita dignitosa a chi si trova in difficoltà.

Prima di illudersi che chiunque possa accedere a questa forma di pensione “gratuita”, è importante fare chiarezza sui requisiti richiesti e sulle modalità per ottenere il beneficio. Non si tratta, infatti, di un regalo automatico, ma di una misura con precisi vincoli e condizioni.

La misura in questione si chiama assegno sociale ed è erogata ogni mese dall’INPS, su richiesta del cittadino. Per il 2025, l’importo previsto è di 534,41 euro al mese per tredici mensilità. Si rivolge esclusivamente a chi ha almeno 67 anni di età, vive in Italia in modo stabile e si trova in una situazione di forte difficoltà economica.

Per accedere all’assegno sociale, non è necessario aver mai lavorato. Tuttavia, bisogna rispettare tre requisiti fondamentali:

Età anagrafica: bisogna aver compiuto 67 anni.



Residenza: è richiesta la residenza effettiva e continuativa in Italia da almeno 10 anni.



Reddito basso: il reddito personale (o familiare, se si è coniugati) deve essere inferiore ai limiti stabiliti annualmente.



Per essere più precisi, se si è soli e non si possiedono altri redditi, si ha diritto all’assegno pieno. Se invece si percepisce un reddito, ma questo è inferiore alla soglia di 6.947,33 euro annui, si avrà diritto a una quota ridotta. In caso di coppia, il limite sale a 13.894,66 euro annui.

La richiesta per ottenere l’assegno sociale va presentata all’INPS, preferibilmente tramite il portale online o con l’aiuto di un patronato, molto più semplice per chi non ha dimestichezza con il computer. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti, il pagamento parte dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

È importante sapere che l’assegno sociale non è definitivo. Ogni anno, l’INPS verifica che il beneficiario continui a rispettare le condizioni necessarie. Se il reddito aumenta o se viene meno la residenza stabile in Italia, il beneficio può essere sospeso o revocato. Infine, l’assegno non è reversibile: alla morte del beneficiario non passa ai familiari, come invece avviene per alcune pensioni contributive.