Tutto ciò che c’è da sapere sui bonus dedicati ai single, chi ne ha diritto e come inoltrare la domanda.

Sono stati numerosi i bonus e le agevolazioni attivati nell’ultimo periodo, ma quelli di cui si è parlato più di frequente sono stati quelli destinati alle famiglie numerose in difficoltà. Va precisato, però, che anche chi vive da solo o in coppia e non ha figli a carico può accedere a numerose misure di sostegno pensate per alleggerire le spese quotidiane, investire sul futuro o comunque migliorare le proprie condizioni di vita.

Con la Legge di Bilancio 2025 il Governo ha confermato e, in parte, potenziato una serie di interventi mirati volti a sostenere chi ha scelto (o semplicemente si trova) a vivere da single o con il partner, senza vincoli familiari. Ecco un quadro aggiornato delle principali opportunità.

Fringe benefit, acquisto prima casa e non solo: tutti i benefici per i single

Tra le voci confermate nella manovra economica c’è il capitolo dei fringe benefit, ossia i compensi in natura esentasse che i datori di lavoro possono riconoscere ai propri dipendenti. La soglia resta quella dei 1000 euro annui, anche per chi non ha figli. Un vantaggio che sale a 2000 per chi ha figli a carico ma che rappresenta comunque un concreto aiuto anche per i lavoratori single.

In più, chi nel corso del 2025 ha cambiato città per lavoro, trasferendosi a oltre 1000 chilometri dalla città di residenza, può beneficiare di una detrazione fino a 5000 euro a patto di avere un reddito annuo inferiore ai 35.000 euro.

Anche chi sogna una casa tutta per sé può contare su una agevolazione importante. I giovani under 36 con ISEE fino a 40.000 euro possono ancora accedere all’esenzione totale delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, per l’acquisto della prima casa (purché non di lusso). La misura è valida anche per chi acquista in nuda proprietà.

Bonus bollette e agevolazione affitti

Per chi vive da solo o in coppia, le spese domestiche possono essere un fardello particolarmente pesante. Il bonus sociale bollette, previsto anche per i nuclei familiari senza figli, è attivato automaticamente in presenza di un ISEE fino a 9530 euro. Ma la misura è estesa anche ai redditi fino a 25.000 euro in forma straordinaria. Non c’è nessuna domanda da presentare, lo sconto avviene direttamente in bolletta.

Tra le novità per il 2025 spicca anche un fondo da un milione di euro per gli studenti universitari fuori sede, che potrà essere utilizzato per sostenere le spese di locazione. Si tratta di un incentivo pensato per chi vive da solo durante il percorso di studi.

Bonus psicologo e formazione lavoro

La salute mentale continua a essere al centro del dibattito pubblico anche nel 2025. Il bonus psicologo è accessibile anche a chi vive da solo, a condizione che il proprio ISEE non superi i 50.000 euro. Il contributo varia da 500 a 1500 euro in base alla fascia reddituale, con un tetto massimo di 50 euro a seduta.

Per chi invece si trova a cercare un nuovo lavoro o vuole formarsi per cambiare carriera, è stato introdotto il programma Supporto per la formazione e il lavoro rivolto ai disoccupati che seguono corsi o svolgono tirocini, che possono ricever 500 euro al mese per un massimo di 12 mesi.