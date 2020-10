Come baciarsi in strada senza essere multati/ Nessun divieto: attenti a distanze e…

Baciarsi mentre si è in giro senza incorrere in delle sanzioni amministrative: è questa la nuova sfida delle coppie di innamorati, amanti o congiunti che dir si voglia al tempo del Covid-19, o meglio nella nuova fase della convivenza con la pandemia. È cronaca degli ultimi giorni che un bacio scambiato in strada a Milano è costato una multa di 400 euro a due fidanzati, rei di essersi scambiati effusioni dopo essersi ovviamente tolti la mascherina: ma questo non è l’unico caso dato che anche prima dell’introduzione dell’obbligo del più diffuso tra i Dpi anche all’aperto non erano stati rari i casi di coppiette denunciate per un bacio che violava le norme anti-Coronavirus, tanto che secondo alcuni mezzi di stampa nella sola Torino ben 2200 processi sono stati trasformati in sanzioni amministrative. Cosa fare dunque? E cosa dicono le regole in merito per non incorrere in una multa? Per scambiarsi un bacio è necessario togliersi la mascherina (anche se magari qualcuno potrebbe anche farlo tenendola indossata, “de gustibus non…”) ma il decreto emanato dal Governo in realtà non vieterebbe i baci in pubblico ma solo nel caso i cui non sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento “rispetto ad altre persone conviventi”.

BACIARSI IN STRADA SENZA PRENDERE UNA MULTA? ECCO COME FARE

È anche questo il motivo per cui la coppia ‘stangata’ a Milano con una multa salatissima da 400 euro ha annunciato che presenterà ricorso dato che nel verbale la si motiva parlando di inosservanza dell’obbligo di mascherina a meno di un metro dall’altra persona e specificando che in quel momento attorno a loro non c’era alcun assembramento. Di conseguenza si deduce che, se si passeggia assieme al proprio congiunto o convivente e ci si tiene a debita distanza dalle altre persone, il bacio non è affatto vietato ed è quindi pure lecito abbassarsi per pochi secondi la mascherina. La multa comminata dagli agenti della Polizia locale sembra configurare il caso di un eccesso di zelo nel rispetto delle regole, anzi interpretate in modo forse molto restrittivo e contrario al buon senso. La conseguenza è che nei prossimi tempi, a meno di chiarimenti da fornire a coloro che sono tenuti a far rispettare le regole a livello locale, le multe aumenteranno: il consiglio è quello per adesso di baciarsi tenendosi a buona distanza dalle altre persone e, anche se non è proprio il “you kiss by the book” di cui parlava William Shakespeare nel suo “Romeo e Giulietta”, magari prima di chiudere gli occhi ed esprimere il proprio amore è sempre meglio dare un’occhiatina in giro…



