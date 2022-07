Come bloccare SMS truffa/ Privacy, le soluzioni per tenere i dati sensibili al sicuro

Come bloccare gli SMS truffa? A tutti, almeno una volta, è capitato di ricevere un messaggio dove venivano promessi dei premi, viaggi gratis oppure un’offerta per la luce molto conveniente, quasi al di fuori del normale. Ebbene sì, tutti questi sono SMS truffa che vengono inviati da furfanti. Cosa succede in caso di click sul link?

Il loro compito è quello di rubare i dati sensibili, come carte di credito, password di ogni genere in modo tale da rubare anche tutti i risparmi messi da parte dei malcapitati. Questi tipi di messaggi vengono anche chiamati smishing, nonché phishing attraverso gli SMS.

Come riconoscere e bloccare un SMS truffa? Soluzioni per difendersi dalla trappola

Bloccare gli SMS truffa risulta essere fondamentale per far sì che i propri dati sensibili rimangano al sicuro. Proprio per questo Panda Security, azienda esperta nella sicurezza, spiega che basta solamente cliccare sul link all’interno del messaggio per perdere grandi cifre di soldi. Un dato spaventoso esalta 86 milioni di euro truffati nel 2020.

Come riconoscere che si tratta di un SMS truffa:

Il messaggio non rispecchia con quello che l’utente ha fatto negli ultimi giorni, esempio l’attesa di un pacco;

Il messaggio comunica un’urgenza, nel caso in cui non si dovesse intervenire verranno presi provvedimenti distastrosi;

Mittente dal numero sconosciuto;

Errori ortografici presenti all’interno del messaggio;

Il messaggio contiene link sospetti. I link di truffe spesso contengono il prefisso HTTP e non HTTPS. Possono anche essere URL molto corti come ly oppure copiano il nome di un’azienda reale mettendo altre parole di mezzo come unicredit-bank-italia.com.

Come difendersi dagli SMS truffa:

Non rispondere ai messaggi;

Disattivare comunicazioni di marketing da parte delle aziende con cui si effettuano acquisti;

Non cliccare nei link presenti all’interno del messaggio;

Non condividere dati personali tramite SMS;

Aggiornare il sistema operativo del proprio smartphone;

Ci sono numerorisissime truffe effettuate via SMS e il dato è sempre in aumento. Tutto quello che occorre è saperli identificare e provvedere con le soluzioni elencate sopra











