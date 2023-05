Come calcolare bollo auto 2023/ Esempi pratici e pagamenti abilitati online

In molti si domandano come calcolare il bollo auto 2023 al fine di scegliere il veicolo perfetto per le proprie esigenze. D’altronde, un mezzo a quattro ruote non dev’essere comperato non soltanto perché “piace”, visto che dietro ogni acquisto ci sono delle spese da affrontare.

Tra i costi più considerevoli, vi è il bollo. Per determinare l’imposta della proprietà automobilistica, va tenuta in considerazione la classe ambientale del mezzo e la potenza del veicolo. Di seguito vedremo tutti gli esempi pratici, affinché si possa avere un’idea più chiara dei calcoli da effettuare.

Come calcolare bollo auto 2023: esempi pratici

Se si vuol sapere come calcolare il bollo auto nel 2023, occorre conoscere prima di tutto, la potenza espressa in cavalli e KW. Qualora il Kilowatt non fosse indicato, basterà dividere il numero dei cavalli per il coefficiente 1,35962.

Come abbiamo spiegato anticipatamente, nel calcolo dell’imposta automobilistica oltre alla potenza, è importante tenere in mente la classe ambientale del mezzo. Ecco la tabella aggiornata al 2023, per poter effettuare il conteggio preciso:

Euro 0, 3€/kW fino a 100 kW, 4,50€/kW dopo i 100 kW;

0, 3€/kW fino a 100 kW, 4,50€/kW dopo i 100 kW; Euro 1 , 2,90€/kW fino a 100 kW, 4,35€/kW dopo i 100 kW;

, 2,90€/kW fino a 100 kW, 4,35€/kW dopo i 100 kW; Euro 2 , 2,80€/kW fino a 100 kW, 4,20 €/kW dopo i 100 kW;

, 2,80€/kW fino a 100 kW, 4,20 €/kW dopo i 100 kW; Euro 3 , 2,70€/kW fino a 100 kW, 4,05 €/kW dopo i 100 kW;

, 2,70€/kW fino a 100 kW, 4,05 €/kW dopo i 100 kW; Euro 4, 5 e 6, 2,58€/kW fino a 100 kW, 3,87 €/kW dopo i 100 kW.

Dal 1° gennaio del 2020 il pagamento diventa digitale. Gli automobilisti infatti, potranno usufruire del servizio pagoPA. Una volta effettuato l’accesso alla piattaforma, sarà possibile pagare con uno dei metodi specificati online: carta di credito, debito, prepagata o qualsiasi altro canale indicato nella piattaforma.

Se non si avesse possibilità di collegarsi online, è possibile pagare presso le delegazioni ACI (opzione preferibile per pagare la prima immatricolazione del mezzo. Tramite le tabaccherie e le agenzie di pratiche auto (autorizzate dalla Legge), mediante gli sportelli ATM abilitati e presso gli uffici postali.











