Come cani e gatti, Italia 1/ Un film divertente per tutta la famiglia

Come cani e gatti è il film che intratterrà il pubblico di Italia 1 nel pomeriggio di oggi, sabato 11 settembre 2021, a partire dalle 16.20. La pellicola è del 2001 e distribuita da Warner. É diretta da Lawrence Guterman, questa è la sua seconda regia, l’esordio lo ha avuto nel 1999 con Headless!, il suo lavoro più recente è The Mask 2. Nel cast troviamo Elizabeth Perkins e Jeff Goldblum che ha ottenuto fama mondiale con La mosca, pellicola del 1986 diretta da David Cronenberg, il film che ha avuto un successo internazionale gli ha fatto vincere 1 Saturn Awards.

L’attore nella parte di Ian Malcom è stato diretto da Steven Spielberg in Jurassic Park, lo stesso ruolo lo ha ricoperto quattro anni dopo nel sequel Il mondo perduto Jurassic Park -. I suoi più recenti lavori sono: Baby boss 2, Jurassic Worl 3 e Hotel Artemis.

Come cani e gatti, la trama del film

Come cani e gatti racconta la rivalità esistente tra i due animali. Mentre da sempre fido è l’amico fedele dell’uomo, i felini vivono la loro indipendenza tra le pareti domestiche con molta diffidenza. Gli umani nemmeno se ne sono accorti, ma i gatti da quando esistono hanno sempre intrapreso una lotta di quartiere contro i cani con l’intento di poter presto conquistare il potere, ma questo obiettivo a un certo momento viene minato da una scoperta clamorosa.

A scatenare la furia dei gatti è il professor Brody, che nel suo laboratorio da tempo sta cercando la soluzione per permettere a tutti gli uomini di convivere con i loro cani, difatti è riuscito a ideare un potente vaccino in grado di contrastare il problema di allergie che alcuni umani hanno nei confronti di fido.

I felini appresa la notizia, escogitano un piano per liberarsi definitivamente dei loro nemici e decidono di distruggere il farmaco e creare un virus che renda l’uomo totalmente allergico ai cani. Per raggiungere il loro obiettivo scendono a compromessi con quei piccoli animaletti che da una vita danno la caccia: i topi. Se il loro piano andrà in porto non solo riusciranno a liberarsi definitivamente dei cani che verranno cacciati dalle case degli umani, ma prenderanno anche pieno potere in mano, domineranno la Terra schiavizzando l’essere umano.

I felini scendono in campo con una squadra forte, equipaggiata, dotata di armi sofisticate ed esperta per ogni tipo di combattimento. Ogni razza di gatto ha una sua specialità, per esempio i gatti siamesi sono esperti di arti marziali, ma anche i cani non sono da meno e si armano per vincere la battaglia. Difatti non restano a guardare e fanno di tutto per salvaguardare la loro posizione, dimostrando che sono in grado di contrastare gli attacchi dei gatti e lo fanno usando unghie, denti affilati fino all’ultimo respiro. Chi vincerà lo scontro finale?



