Come chiedere rimborso fiscale/ Come far domanda telematica (occhio alle scadenze)

I contribuenti italiani che cercano come chiedere rimborso fiscale, sanno di per sé che nel caso in cui abbiano un credito da riscuotere, potranno farlo dopo aver presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi. I tempi per poter riscuotere questo credito fiscale, non sono neanche troppo lunghi.

La tassazione italiana a volte è così burrascosa, che sembra quasi complesso poter trovare un punto di incontro. Ed è per questo motivo che abbiamo stipulato una guida specifica, che possa aiutarvi a comprendere tutti gli aspetti legati al rimborso fiscale in fase di dichiarazione dei redditi.

Rimborso fiscale? Iter e scadenze per la domanda

Se siete intenzionati a sapere come chiedere rimborso fiscale, vorremmo chiarire un aspetto importante: nel 2023 occorre presentare il modello 730 all’Agenzi delle Entrate, entro e non oltre la fine del mese di settembre (precisamente entro il 30).

La presentazione dev’essere trasmessa tramite un intermediario abilitato. Sia dipendenti che pensionati potranno inviare il modello 73o in forma precompilata. In riferimento al 73o stesso, i dipendenti devono prendere atto che potrà essere visualizzato in busta paga a partire dal mese successivo rispetto alla presentazione del modello stesso.

I pensionati otterranno il loro rimborso fiscale, a partire dal secondo mese rispetto a quando hanno consegnato la domanda. L’erogazione economica viene gestita direttamente dall’INPS.

Come stavamo accennando agli inizi, il rimborso fiscale può avvenire in modo molto veloce, ma le tempistiche reali potrebbero variare in base alla presentazione della dichiarazione dei redditi. In caso di aiuto, è sufficiente rivolgersi ad un esperto: CAF o commercialista che sia.

Per sapere ufficialmente come chiedere tale rimborso, è possibile rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e spedire la domanda telematica in modo autonomo. L’erogazione avviene mediante sostituto di imposta: dall’INPS se il destinatario fosse un pensionato, dal datore di lavoro nei confronti di un dipendente.

Questo è tutto ciò che bisognava sapere sulla domanda inerente a come chiedere rimborso fiscale.











