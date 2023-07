Come detrarre l’affitto dal 730/ quanto si può risparmiare? (5 luglio 2023)

Chi si interroga su come detrarre l’affitto dal 730, deve sapere che è possibile farlo grazie a dei benefit fiscali messi a disposizione dal Governo italiano. Questa detrazione consente ai contribuenti (specialmente i più giovani), di abbassare l’imposta sul reddito in base al canone di locazione versato nell’anno precedente.

L’ammontare della detrazione fiscale dipende molto dall’anno di imposta e dal reddito totalizzato. Di seguito vedremo tutte le possibili variazioni, e quanto è possibile risparmiare in base alla circostanza in cui ci si trova.

Come detrarre l’affitto dal 730: quanto si può risparmiare?

Prima di vedere come detrarre l’affitto dal 730, premettiamo che il risparmio relativo all’anno di imposta del 2021, è variabile tra i 150€ e i 1000€ annui. Mentre nel 2022 è ancora più interessante, dato che si può arrivare a 2.000€.

Una delle limitazioni più aggravanti della detrazione fiscale per l’affitto, riguarda la platea di beneficiari: possono ottenerlo soltanto chi è soggetto ad IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche), e dunque gli impiegati oppure i lavoratori autonomi ma che non possono godere agevolazioni come il regime forfettario.

Vediamo di seguito tutte le possibilità per poter ottenere una detrazione fiscale nel modello dei redditi:

Contratto 431/1998: la detrazione fiscale ammonta a 300€ per i redditi fino a 15.493,71€; mentre scende a 150€ per redditi tra 15.493,71 € e 30.987,41 €. Canone Concordato: la detrazione è pari a 495,80€ per i redditi fino a 15.493,71€; ma si riduce a 247,90€ per redditi tra 15.493,71 € e 30.987,41€. Giovani tra i 20 e 31 anni: la detrazione arriva ad un massimo di 2.000€ per i redditi fino a 15.493,71 €. Lavoratori fuori sede: si ottiene una detrazione pari a 991,60€ per i redditi fino a 15.493,71€; mentre si riduce a 495,70€ per redditi tra 15.493,71€ e 30.987,41€. Studenti fuori sede: fino ad un massimo di 500,17€ di detrazione fiscale. Non ci sono limiti di reddito per tale detrazione.

Un modo per poter ottenere il bonus affitti 2023 e quindi spiegare all’atto pratico come detrarre l’affitto dal 730, è quello di presentare la dichiarazione dei redditi sfruttando il Modello 730 oppure l’Ex Unico (modello Redditi), e allegare il contratto di locazione.

