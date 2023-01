Come è diventato cieco Aleandro Baldi e la malattia/ “La cecità è nata con me”

Aleandro Baldi e la malattia: “Cecità? per me non è un ostacolo”

Aleandro Baldi, cantautore italiano con un carriera densa di successi, ha coltivato la propria passione per la musica a dispetto di una malattia piuttosto grave. L’uomo infatti è nato con una disabilità visiva che lo ha costretto a vivere fino ad oggi con una cecità totale. L’artista sarà oggi ospite nel programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, per raccontare la sua vita professionale in compagnia della cecità e per promuovere il nuovo brano in uscita, Non mi serve niente.

Aleandro Baldi non ha mai nascosto la sua particolare convivenza con la sua disabilità visiva, spiegando e dimostrando come la forza di volontà possa vincere anche ostacoli simili. Il cantautore, a tal proposito, ha dichiarato in una recente intervista: “La cecità per me non è un ostacolo. E’ nata con me, ma ho sempre pensato di non essere cieco, almeno di mente”. Il cantante ha inoltre sottolineato come il suo rapporto con la musica abbia colmato la mancanza della vista: “Non mi piace piangermi addosso. Invece della cecità ho coltivato la musica, la mia grande passione“.

