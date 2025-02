Svolta inaspettata per il trono di Chiara Pompei. L’ultima tronista di Uomini e Donne ha fatto il percorso più breve della storia del programma, dato che una scioccante segnalazione l’ha messa alle strette portandola a fare un passo indietro e abbandonare il dating-show. A scrivere ai social è stato il suo ex fidanzato Riccardo Sparacciari che ha confessato tutto su Instagram rivelando che Chiara Pompei non ha intenzione di conoscere nessuno e che sta prendendo in giro la redazione.

Pochissime ore fa i canali web di Uomini e Donne hanno pubblicato la clip esclusiva che mostra l’abbandono di Chiara Pompei da Uomini e Donne. Nel video si vede Maria De Filippi che prima di parlare di quello che è successo avvisa che a 23 anni queste cose possono capitare ma avverte la tronista di dire tutta la verità. Poi, la conduttrice mostra gli screen delle storie Instagram di Riccardo Sparacciari, il quale infuriato nel vederla proseguire il percorso su Canale 5 senza essere sincera, ha deciso di fare il passo per lei mettendola dunque alle strette e portandola a confessare davanti a tutti.

Chiara Pompei, Riccardo Sparacciari si era proposto come tentatore a Temptation Island

Come è finito il trono di Chiara Pompei a Uomini e Donne? Durante la prima settimana di trono viene svelato il retroscena che nessuno si aspettava. Al racconto, Riccardo Sparacciari aggiunge anche che la ragazza non spendeva di certo buone parole per il programma, e che anzi, diceva che la redazione la comandava facendole fare cose prestabilite. Ma come sono andati davvero i fatti? Siamo ad agosto 2024, quando l’ex tronista conosce il ragazzo. A settembre, lui invia un provino a Temptation Island con l’intento di diventare un tentatore.

Poi viene chiamata Chiara per Uomini e Donne verso dicembre, ma lei declina sperando che Riccardo faccia qualche passo indietro e continui a conoscerla. Vedendo che non cambiava nulla, Chiara Pompei richiama la redazione del programma di Maria De Filippi e accetta il ruolo da tronista: “La nostra era una relazione sporadica, ci vedevamo ogni tanto nei weekend. Non sapevo di questo casting”. La tronista continua: “Speravo di ricevere qualcosa da lui che non ho mai ricevuto, così decisi di accettare di partecipare al programma“. Poi arriva l’ufficialità del trono il 25 gennaio, ma il 6 febbraio Riccardo inizia a mandare le segnalazioni facendo precipitare tutto.