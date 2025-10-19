Come è morta Eleonora Giorgi? L'attrice aveva scoperto a ottobre del 2023 di essere malata di tumore al pancreas: un percorso lungo un anno

Come è morta Eleonora Giorgi? L’attrice è scomparsa nel marzo del 2025 a causa di un tumore al pancreas. Una malattia che purtroppo non ha mai lasciato troppe speranze a Eleonora, che nonostante avesse deciso di sottoporsi alle terapie sotto consiglio dei medici, allo stesso tempo ha scelto di godersi quegli ultimi mesi di vita al massimo, circondata dall’amore della sua splendida famiglia. Circa un anno dopo l’annuncio e la lunga battaglia sempre condivisa con il pubblico da casa per cercare di dar forza a chiunque si trovasse nella stessa situazione, Eleonora Giorgi è morta.

Un tumore al pancreas, come dicevamo, una patologia particolarmente dura e aggressiva che non ha lasciato speranza a Eleonora, consapevole fin dal primo giorno di quello che sarebbe stato il suo destino: anche per questo l’attrice ha più volte auspicato che prima o poi arrivi una cura in grado di allungare la speranza di vita e chissà, magari permettere di guarire.

Nel 2025 l’addio: come è morta Eleonora Giorgi?

Come è morta Eleonora Giorgi? Scomparsa il 3 marzo del 2025 dopo una malattia tragica come il tumore al pancreas, nel corso dei mesi l’attrice ha subito un’operazione e diversi cicli di chemioterapia che le avevano fatto cadere i capelli, poi ricresciuti, come mostrato proprio da lei pubblicamente. Un percorso duro e affatto semplice, che Eleonora ha però condiviso con il pubblico che l’ha sempre amata e sostenuta ma soprattutto con la sua famiglia, che l’ha riempita di amore, sostegno e supporto, accompagnandola in maniera serena verso la fine.

Il tumore, raccontava Eleonora, “è stata l’occasione di toccare con mano l’amore dei miei figli, a un livello inimmaginabile”. E proprio durante la sua malattia, Andrea e Paolo sono convolati a nozze con le donne che hanno scelto per creare una famiglia: una grande gioia per Eleonora, che è volata via certa del fatto che i suoi ragazzi fossero amati e felici, nonostante la scomparsa della loro amatissima mamma.