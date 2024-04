Come è morta Felicita Chiambretti, mamma Piero Chiambretti?/ Il conduttore: “ha dato la sua vita per la mia”

Poetessa e autrice di canzoni. Felicita Chiambretti, la mamma di Piero Chiambretti, è stata la colonna portante della vita del celebre conduttore televisivo. Un rapporto e legame unico tra mamma e figlio spezzato dalla morte della donna scomparsa all’età di 83 anni il 21 marzo del 2020 a causa del Covid-19. La donna, ricoverata presso l’ospedale Mauriziano di Torino, era stata ricoverata con il figlio dopo essersi entrambi contagiati con il virus durante la prima ondata della pandemia da Coronavirus. Una forma aggressiva di Covid-19 che ha colpito le vie respiratorie della donna che non ce l’ha fatta. Dopo diversi giorni di lotta contro il Covid-19, la donna si è spenta all’età di 83 anni lasciando così il figlio Piero a fare i conti con la sua assenza.

Proprio Chiambretti dalle pagine de Il Corriere della Sera ha raccontato e ricordato quei terribili giorni: “anche io stavo male: la saturazione era grave, avevo la polmonite bilaterale. Mia mamma è morta donando la sua vita per salvare la mia”.

Felicita Chiambretti, il ricordo del figlio Piero:”Era molto moderna e ha fatto scelte difficili

La morte di mamma Felicita Chiambretti per Covid-19 ha scosso la vita del figlio Piero Chiambretti. Il conduttore, prossimamente in Rai con un nuovo programma, ricordando la sua amata mamma ha raccontato come sia stata una donna forte e coraggiosa avendolo cresciuto senza la presenza di un padre. “Era molto moderna e ha fatto scelte difficili” – ha confessato il conduttore che ricordando la sua infanzia ha rivelato – “ho avuto una infanzia complicata, senza un padre. Mia mamma ha lottato per noi due con grande orgoglio. Il giorno più bello della mia vita? Quando le ho potuto dire: “mamma, ora basta lavorare: a noi ci penso io”.

Ma chi era Felicita Chiambretti? Poetessa e autrice di canzoni, la mamma di Piero Chiambretti in quelle rarissime interviste televisive si è sempre descritta con parole di grande forza: “sono una persona indipendente. Mai elemosinato affetti e denaro. Sono troppo orgogliosa”. Non solo, quando il figlio Piero Chiambretti ha cominciato ad avere successo ha deciso di fare un passo indietro: “il successo di mio figlio mi ha impedito di fare decisa carriera come attrice comica”.











