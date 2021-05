Come è morta Gabriella Ferri?/ Incidente o suicidio la caduta dal balcone…

Come è morta Gabriella Ferri? La celebre cantante è morta ormai 7 anni fa e da allora si continua ancora a disquisire su quelle che sono state le cause della sua morte visto che l’artista della Roma popolare è morta cadendo tragicamente dal balcone della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo. Ancora oggi non è chiaro se si sia trattato di un incidente o di un suicidio conseguenza della sua depressione ma quello che è certo è che la famiglia ha da sempre smentito questa seconda ipotesi. Chi la conosce bene sa che, nonostante il successo, Gabriella Ferri si allontanò dal mondo dello spettacolo fino a quando, proprio sul finire degli anni ’90, decide di chiudere con quel mondo con il quale ha da sempre avuto un rapporto conflittuale, allontanandosene a causa della depressione.

Nicoletta Manni, chi è?/ Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano

Come è morta Gabriella Ferri? La famiglia nega il suicidio ma…

Dopo quel momento le sue apparizioni in tv sono diventate sempre più sporadiche fino a che Gabriella Ferri non è morta. All’epoca proprio l’amico e conduttore Maurizio Costanzo la attendeva per una puntata speciale ma poi è arrivata quella terribile notizia da Corchiano. Gabriella Ferri, stando a quanto sostengono i familiari, potrebbe aver avuto un malore per poi cadere così dal suo balcone. Sembra che a causare tutto possano essere stati proprio gli antidepressivi che assumeva e la teoria dell’incidente sarebbe provata dall’assenza di biglietti di addio. Rimane il fatto che alcuni hanno fatto notare che vent’anni prima della sua morte, almeno per quello che è noto, Gabriella Ferri aveva già tentato il suicidio.

LEGGI ANCHE:

Oriella Dorella e i figli adottivi Moises e Marcos Gallavotti/ "La gioia della mia vita"Eugenio Gallavotti, ex marito Oriella Dorella/ "È uscito un attimo e non è tornato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA